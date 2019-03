Riascos no se adapta al fútbol chileno y la prensa lo critica

Duvier Riascos llegó a Universidad Católica como el último refuerzo de cara al torneo local y la Copa Libertadores, pero hasta el momento solo ha jugado 64 minutos en casi un mes de estar en el equipo.

La última noticia con el colombiano se dio este viernes, cuando el técnico Gustavo Quinteros no lo convocó para el partido contra Palestino, por la Supercopa de Chile. "Todavía no está para jugar noventa minutos", explicó el DT.

Todo esto ha generado que la prensa chilena especule sobre el presente del jugador, pues creen que a sus 32 años debería tener la condición física para aportar más rápido que un juvenil.

Sin embargo, el técnico dio un desarrollo más amplio sobre el presente del jugador. "Duvier llegó sobre la marcha, todavía no está para jugar noventa minutos, le falta. Lo estuvimos usando, concentrando y cuando un jugador entra y hace pocos minutos, después no puede no entrenar al cien por cien y ahora Duvier necesita entrenar un poco más. Vamos a hacer una preparación especial para que pueda jugar 90 minutos", dijo.

El tiempo cada vez es menor para Riascos, que en su llegada a Millonarios, cuando también llegó sin mucho ritmo, también demoró un par de meses para llegar a su nivel más alto.