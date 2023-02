Jaminton Campaz reveló a sus referentes: uno de ellos es colombiano

El delantero colombiano Jaminton Campaz dejó Gremio de Brasil para fichar por Rosario Central de Argentina en condición de préstamo, el jugador por fin fue presentado de manera oficial a los medios de comunicación, dejando claro sus objetivos y figuras que admira en el fútbol internacional.



En sus primeras palabras como jugador de Rosario, el delantero enfatizó en las posiciones que puede jugar en el equipo de Miguel Ángel Russo, haciendo saber que el técnico podría utilizarlo por varios sectores de la zona ofensiva.



“Me siento cómodo por dentro y por fuera, también por la banda izquierda. Son las posiciones en las que más he jugado y espero dar lo positivo que se necesita”, dijo Campaz en conferencia de prensa.



De igual manera, el colombiano sorprendió al mencionar dos de sus referentes dentro del fútbol, confirmando a Cristiano Ronaldo y a su compatriota, Edwin Cardona, siendo estos sus jugadores a seguir.



“No es mi posición, pero me gusta Cristiano Ronaldo, su estilo y con la edad que tiene sigue siendo un jugador top y también me gusta ver mucho a mi colega Edwin Cardona, juega demasiado. De hecho, hablé con Cardona y me decía que el fútbol argentino es para llegar a Europa y de eso se trata. No es solo pasar, sino dejar huella.”, mencionó Jaminton Campaz.





Finalmente, Campaz habló de su objetivo con Rosario y llegada a Argentina, confirmando que la liga lo hará crecer como futbolista profesional y abrirá puertas a la Selección Colombia.



“Rosario y esta liga es muy importante, hay compañeros que van seguido a la selección y aquí estamos para levantar cabeza. Rosario es un club grande y van a mirar para acá”, finalizó Campaz.



Actualmente Rosario Central es tercera de la Liga Argentina con siete puntos y su próximo partido será por la cuarta jornada contra Lanús, el 18 de febrero.