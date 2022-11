Un giro para Cristian Zapata: de renovar a abandonar San Lorenzo

Cristian Zapata cerró un nuevo capítulo deportivo en su trayectoria. Su historia con San Lorenzo culminó, pese al deseo del ‘Ciclón’ por contar por más años con el defensor central colombiano. Zapata, quien estuvo presente y liderando la zaga defensiva de la Selección Colombia en los Mundiales del 2014 y 2018, se despidió y espera seguir jugando al balompié, pero en su país.

La historia con Cristian Zapata ha dado una vuelta enorme por la decisión propia de Cristian. Aunque San Lorenzo de Almagro deseó la renovación del central, y estuvieron muy cerca de cerrar la ampliación de su contrato, todo llegó a su fin, pues Zapata confirmó su salida, siendo algo que estaba pensando hace unos días con el anhelo y la ilusión de estar cerca de sus familiares en su país. Por temas personales, se generó la salida del caucano de las filas argentinas.



Por medio de un comunicado en las redes sociales de San Lorenzo de Almagro, el ‘Ciclón’ anunció la baja de Cristian Zapata para el siguiente torneo, una que les tomó por sorpresa, pues el acuerdo de la renovación estaba casi cerrado, “Cristian Zapata le informó hoy a la dirigencia que, aunque ya se había arribado a un acuerdo económico para renovar el contrato, no podrá continuar jugando en San Lorenzo. Razones personales ineludibles que lo obligan a regresar a su país llevaron al marcador central a modificar la decisión inicial de seguir defendiendo nuestros colores. El colombiano agradeció al Club por todo lo que le dio durante este tiempo y por el esfuerzo realizado para intentar lograr su continuidad. San Lorenzo le agradece por el modo en que honró nuestra camiseta. ¡Toda la suerte, Cristian! Fue una linda historia”.



Por su parte, Cristian Zapata se despidió en sus redes sociales con el siguiente mensaje, “¡GRACIAS SAN LORENZO! Después de un año y medio, me toca despedirme de esta hermosa institución, que me ha regalado mucho más cariño de lo que hubiera imaginado y el cual siempre voy a llevar en mi corazón. He tomado la decisión de continuar mi carrera futbolística en mi país para poder estar más cerca y disfrutar de mi familia. Principalmente, quiero agradecerle a toda su hinchada y a cada persona que fue parte de este camino: compañeros, cuerpos técnicos, médicos, dirigentes, utileros y trabajadores/as del club. Desde el primer momento me hicieron sentir como si estuviera en mi casa y fui muy feliz aquí. Fue un honor poder defender los colores de uno d ellos clubes más grandes de Argentina. Siempre estaré deseándoles el mayor de los éxitos. Muchas gracias y vamos Ciclón!!”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Zapata (@zapatacristian) El colombiano agradeció al Club por todo lo que le dio durante este tiempo y por el esfuerzo realizado para intentar lograr su continuidad. San Lorenzo le agradece por el modo en que honró nuestra camiseta. ¡Toda la suerte, Cristian! Fue una linda historia. — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 25, 2022

El defensor central colombiano jugó en San Lorenzo durante un año y cuatro meses. Disputó 51 encuentros, marcó dos goles y una asistencia. 83% de duelos ganados y un puntaje de 6.97.