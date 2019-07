Oficial: Cristian Zapata es nuevo jugador del Genoa de Italia

Cristian Zapata puso fin a su paso por el Milan de Italia luego de muchos años de servicio en dicho club. El Genoa oficializó la llegada del experimentado defensa colombiano para la próxima temporada.

En días pasados se había hablado sobre su inminente llegada al Genoa, sin embargo, el equipo italiano no había confirmado su fichaje para la temporada que se avecina.



Con este paso, Zapata seguirá jugando en el fútbol europeo y también llegará a un equipo que quizá no esté entre los mejores, pero de seguro tendrá una continuidad importante en la Liga de Italia.



En el comunicado oficial de los italianos confirman que el colombiano se unirá a los trabajos luego de unos días de vacaciones que tendrá luego de jugar la Copa América con la Selección Colombia.



Zapata no logró llegar a un acuerdo con el Milan y se convirtió en un jugador libre, facilitando así su llegada al Genoa. El defensa puso fin más de 5 años en su anterior club.