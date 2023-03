Contra Sebastián Villa: 'juega porque es del gusto del vicepresidente'

En Boca Juniors las cosas no van bien y alguien tiene que ser el responsable. Apuntan por supuesto al técnico Hubo Ibarra pero, especialmente, a los jugadores. Concretamente, a Sebastián Villa.

El equipo xeneize adelanta una pobre campaña, con 11 puntos de 24 posibles y el increíble puesto 14 de la tabla, a 7 puntos de River Plate, que es líder. Eso ha de ser lo que más molesta.



¿Por qué ocurre? Porque hay jugadores con bajo nivel de rendimiento y Villa, a quien silbaron en la última derrota contra Instituto (2-3 en La Bombonera) está en la primera línea de culpables.

Fue titular en 7 de sus 8 partidos, lo que significa que ha tenido toda la confianza del DT, pero no ha marcado ni un solo gol y solo dio una asistencia. Difícil de entender y de explicar, aunque Cristian Traverso, ídolo del club, lanzó una teoría.



“Ibarra no saca a Villa porque es del gusto del vicepresidente (Juan Román Riquelme) y lo tiene que bancar a Langoni, ¿cuál es el problema? No estoy diciendo que le dicen quién tiene que jugar, pero el técnico escucha, absorbe y si quiere armar mal el equipo es problema de Ibarra”, dijo en TyC Sports.



Y es que Riquelme, ene efecto, siempre apoyó al extremo en el campo y fuera, donde tiene varios procesos abiertos por presuntos casos de violencia de género y abuso. Para él era "el mejor jugador de la Liga de Agentina". Era, en pasado. Hoy, a la luz del rendimiento, está en deuda.