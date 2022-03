'Chicho' Arango se reencontró con ex-Millos en la MLS: así lo elogió

Cristian 'Chicho' Arango y Emerson Rivaldo Rodríguez compartieron en Millonarios y ahora rivalizan en la MLS. Este fin de semana chocaron en el Lockhart Stadium, donde Inter Miami cayó frente a LA FC por 0-2. Al final del partido, hubo reencuentro de colombianos e intercambio de camisetas. El exgoleador embajador se rindió en elogios ante Emerson.



"Muchas veces no es lo que queremos sino lo que nos tiene preparado el destino. Eres gran persona y gran futbolista, te conozco desde tu primer partido como profesional y estoy orgulloso de lo que te has convertido y en lo que puedes dar. Te quiero papo", le escribió Arango a Rodríguez a través de Instagram, donde compartió una fotografía de ambos con Jesús Murillo.



'Chicho' ingresó a los 60 minutos en LA FC, mientras que Emerson lo hizo sobre el remate (86'). Murillo no tuvo acción esta vez.