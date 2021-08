A la distancia, aún piensa en azul: Arango y su adaptación en EE. UU.

Cristian 'Chicho' Arango avanza en su adaptación al fútbol de Estados Unidos pero, a la distancia, no olvida su pasado azul.

El jugador contó que está muy contento en su nuevo club y optimista sobre su adaptación a Estados Unidos: "puedo aportar goles, asistencias y sacrificios a la orden del equipo, espero estar físicamente a la altura para poder lograrlo", contó el jugador, quien espera todavía la transferencia internacional y más detalles de su visa de trabajo.



A la distancia habló de Millonarios: "Me entregué al máximo, di lo mejor de mí, las cosas se hicieron súper bien. Quede debiendo por haber llegado a la final y no haber podido conseguir la estrella, pero ahora estoy acá", dijo el delantero en su primer entrevista en su club.



Arango añadió que su deseo es regresar algún día al 'embajador' para saldar esa deuda: "Sí, claro, por qué no, la hinchada me apoyó súper bien y valora el sacrificio y el esfuerzo que hice durante el campeonato", añadió.

“La llegada acá la he deseado bastante, con muchas ansias, y estoy demasiado contento de estar aquí."



🎙️ Cristian Arango



El Informe del Entrenamiento está presentado por @DrinkBODYARMOR. pic.twitter.com/0xq3VbKO6B — LÁFC (@SomosLAFC) August 4, 2021

Sobre su salida del azul contó que sus compañeros y el cuerpo médico lo hicieron llorar en la despedida y eso quedó en el video con los hinchas a su salida del club, que generó alguna preocupación por el apego del jugador y la duda sobre si realmente quería estar en Los Ángeles FC.



Por último, 'Chicho' aseguró que su decisión estuvo marcada por el deseo de estar a órdenes del técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda: "Por lo que más sueño y voy a apuntar siempre es por llegar a la Selección Colombia. Vamos a trabajar al 100 por ciento para lograrlo", dijo.