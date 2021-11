¿Solución a lío de gol de Colombia?: 'Soltar presión frente al país'

El tema se ha debatido tanto que ya muchos lo evitan: ¿qué le pasa a la Selección Colombia que es incapaz de hacer goles en las Eliminatorias a Catar 2022?

Por suerte algunos pueden solo mirar a otro lado cuando se cuestiona por qué hace cinco partidos no se puede marcar ni un solo tanto. Otros, como Cristian Arango, tienen la obligación de pensar en eso todos los días porque son quienes van a la cancha y se estrellan una y otra vez con la misma barrera. En charla con 'De fútbol se habla así', de Direc TV, el atacante habló de lo que vio dentro del equipo en su última convocatoria.



¿Qué pasa dentro del equipo que no se puede anotar?



Dentro del equipo no pasa nada. Son cosas que uno como futbolista no se explica. Si te pones a ver nuestros delanteros en sus clubes marcan goles cada ocho días. Es como soltarnos, creo yo, soltar la presión que podamos tener frente al país para generar y convertir. Ojalá dios permita que estemos finos en las próximas fechas para darle alegrías al país.



¿Es Colombia un equipo defensivo?



No creo que sea defensivo. Depende del partido que se plantee, es un equipo equilibrado, tenemos a Cuadrado, a Duván, a Muriel, son grandísimos jugadores, tenemos buen ataque cuando se plantea un partido. Son cosas inexplicables que se presentan en nuestra selección pero estoy seguro que lo vamos a revertir.



Lo más impactante de estar en la Selección



La calidad humana del grupo es muy importante. Me impactó la humildad de estas grandes estrellas, ahí ves tú por qué les va bien a ellos en tantos lados, porque su sencillez marcan mucho.



¿Qué ofrece 'Chicho' Arango para resolver el lío de gol?



El trabajo habla por mí. En vacaciones entreno todos los días para estar a punto, para seguir bien, el trabajo no miente. Trabajo día a día para cumplir sueños.



¿Mensaje a Rueda?



Me ha gustado jugar de mediapunta, sé lo que es sentirse solo de 9, intento acompañarlo para producir más, que el delantero tenga espacios y libertad y aprovechar los espacios para generar. Pero me gustó lo que planteó el profe Bradley el falso 9 y que Hernández y a yo fuéramos como extremos, eso me permitía mantenerme en el área, que es donde me siento mejor.