¿Llegará a Nacional? ‘Chicho’ Arango dejó claro sus sentimientos

Terminó la temporada para Pachuca en Liga MX tras caer en playoffs contra Santos Laguna hace unos días y luego de su participación, la plantilla de los ‘Tuzos’ quedó libre para tomar unas pequeñas vacaciones, donde Cristian ‘Chicho’ Arango, una de las figuras, regresó a Colombia, especialmente a su tierra natal, Medellín para compartir con su familia.

Sin embargo, su arribo a Medellín, dejó ilusión en hinchas de Atlético Nacional, pues hace unas semanas empezó el rumor de que podría llegar al equipo de Paulo Autuori, pues en repetidas ocasiones el delantero ha mencionado su cariño por el verdolaga, pese a que el club donde se hizo figura en Colombia fue Millonarios.



En su arribo a Medellín, ‘Chicho’ Arango dialogó con Win Sports donde aclaró esas dudas sobre su posible llegada a Atlético Nacional, confesando que le gustaría vestir esa camiseta en algún momento, pero no ha mantenido ningún contacto para que se dé la posibilidad actualmente.



“Uno siempre quiere vestir la camiseta del equipo del cual es hincha, pero no he tenido acercamientos”, dijo contundente ‘Chicho’ Arango.





​Por ahora, Arango seguirá ligado a Pachuca, club donde terminó con una buena cuota goleadora de 5 anotaciones en 11 partidos disputados.