‘Es una liga que conozco’, Cristian Borja estrena equipo en Portugal

Cristian Alexis Borja, exjugador de Santa Fe y Toluca, fue vendido por 3 millones de euros al Sporting Clube de Braga, equipo que marcha tercero en la clasificación de la Primeira Liga. El colombiano firmó contrato por cuatro años y medio con el equipo portugués.

En las últimas horas se dio a conocer su traspaso definitivo al Braga, que adquirió la totalidad de sus derechos. El colombiano fue presentado junto a Andraz Sporar como nuevas fichas de los arsenalistas.



“Creo que me adaptaré bien al equipo. Pueden esperar mucha entrega de mí y no puedo esperar para jugar. Estoy muy feliz de llegar a este gran club y quiero sentirme uno más, conocer a esta nueva familia y espero que todo salga bien”, fueron las primeras palabras del lateral izquierdo que también suma experiencia en Selección Colombia.



“Es una liga que conozco y ya tengo algo de experiencia. Espero que todo salga bien, quiero tener más confianza y sumar un poco más al grupo. SC Braga tiene un sistema que me gusta mucho. Creo que puedo aportar algo, pero primero quiero adaptarme al club. Quiero lograr cosas importantes para SC Braga”, recalcó.



Braga es el quinto equipo en la carrera deportiva del vallecaucano, que en Colombia jugó para Cortuluá, equipo con el que se estrenó en 2015. En 2018 tuvo su primera experiencia internacional en la Liga de México y desde 2019 está en Portugal.