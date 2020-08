Dorlan Pabón se metió en líos: fiesta sin tapabocas y un duro castigo

Dorlan Pabón fue castigado por su equipo, el Monterrey, al protagonizar un reprochable acto de irresponsabilidad en épocas en la que el coronavirus amenaza la salud mundial. El colombiano fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños del arquero Hugo González, violando el aislamiento y los protocolos de bioseguridad.



Los jugadores quedaron en evidencia porque hubo fotos y videos publicados en las redes sociales. Allí quedó registrada la celebración del arquero, junto a Pabón, compañero en Rayados, y Diego Reyes, compañero de la selección mexicana. Además, hubo invitados de la farándula y una banda en vivo.



Muchas veces culpamos a la Liga MX de no tener un control.



¿Pero, qué hacer en casos como estos donde los mismos futbolistas son los que rompen la cuarentena?



Con banda e invitados así se festejó Hugo González.



Se aprecia a Dorlan Pabón y Diego Reyes.@DinastiaTigre pic.twitter.com/4CHo4tyPxr — José Ontiveros (@joseontiveros88) August 2, 2020

Así, Monterrey tomó la decisión de separar a los jugadores para el partido de este lunes de visita a León, en el Torneo Guardianes, como se denomina este semestre a la Liga MX. Ambos futbolistas estarán en aislamiento preventivo y bajo observación; además serán sometidos a pruebas de covid-19.

Dorlan Pabón se defendió en redes sociales, con un mensaje en el que indicó que “pase el día de ayer a saludar a mi vecino, que vive a escasos dos pasos de mi casa, quien se encontraba en familia compartiendo su día, pasé a darle un saludo de cumpleaños, alguien que estaba en el lugar me pidió una foto, me despedí de los que se encontraban en el lugar y me marché a mi casa. Por una foto ya salen a especular cosas que no son. Gracias a Dios”.