Felipe Pardo niega infracción y critica: 'qué lástima que inventen'

Felipe Pardo ha pasado de ser uno de los destacados de la Liga MX con el Toluca, a ser uno de los protagonistas de un cruce de acusaciones con un medio de comunicación, por una supuesta violación a la orden de cuarentena en México, debido al coronavirus covid-19.

El colombiano fue señalado de no respetar la orden de aislamiento y de haber salido este martes al Nevado de Toluca, un sitio turístico frecuentado por los extranjeros.



El diario Récord, en su sección Francotirador, detalló: "mis compadres Alexis Canelo y Felipe Pardo encabezaron la expedición junto a sus parejas y otros jugadores del equipo escarlata. Encima, para hacerlo con ‘categoría’, no se fueron en coches ni camionetas, pues para pasear pusieron los buggies, estos vehículos ligeros tubulares, abiertos, que son frecuentes ver en Valle de Bravo o en las arenas de ‘Baja’. Pues se lanzaron a la aventura y encima, se encontraron a aficionados con los que se tomaron fotos".



Ante este señalamiento, Pardo utilizó sus redes sociales para defenderse y asegurar que no ha hecho nada indebido: "Muy triste porque se ponen a difamar información en vez de resaltar las cosas buenas, no es posible que le den importancia a una FALSA noticia! Que lastima que los periodistas inventen cosas para dañar la imagen de las personas y causar polémica Aparte lo que más he hecho en este tiempo es aprovecharlo con mi familia, entrenar en el jardín de mi casa y participar en el torneo de la e-ligaMx", dijo en su cuenta de Instagram

El medio señalado por Pardo le respondió que entiende su molestia pero que la información publicada es cierta y que está en disposición de aportar más pruebas.



La ruptura entre el futbolista y el medio es un hecho y no se descarta que en el futuro haya más desarrollos sobre esta historia.