Tiene coronavirus: Osorio Botello confirmó contagio y su estado actual

Preocupación en el Jorge Wilstermann, equipo boliviano, por el estado de salud del delantero Humberto Osorio Botello, El colombiano confirmó que dio positivo por coronavirus; sin embargo, su mensaje fue tranquilizador, e incluso cuenta los días para volver a su club, en Cochabamba.



Osorio Botello aseguró que se encuentra aislado en Colombia para cuidar de su salud y su familia.



“Tenía que salir el 4 de agosto hacia Bolivia. Pero no podrá ser así, porque hace tres días me hicieron el test del covid-19 y lamentablemente salió positivo. Pero estoy bien de salud. Los directivos del club ya están al tanto. Hay que tener paciencia para esperar que pasen los días, que la prueba sea negativa y así poder reincorporarme al equipo”, aseguró Osorio Botello en entrevista con el programa ‘Game Over Deportes’.



El colombiano agregó: “La pandemia golpeó al mundo. Ahora lo más importante es estar sano para poder practicar. Luego, podré enfocarme en lo que podré darle a la institución. Agradezco el apoyo de la dirigencia, los compañeros y el cuerpo técnico. Cristian Díaz me dijo que me esperan para entrenar. Estaba muy ilusionado de sumarme al equipo y entrenar. Pero esto es algo nuevo para todos”.