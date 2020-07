Con trabajo pero lejos: lucha de técnicos colombianos en la pandemia

Sanos pero lejos. Con trabajo pero sin amor de familia. Siempre hay algo que se resuelve y algo que no termina de encajar en estos tiempos de pandemia, de aislamiento y de soledad.





Es el día a día de muchos trabajadores colombianos en el exterior y concretamente de entrenadores de fútbol, que intentan mantenerse sanos y con sus ingresos garantizados, pero muy lejos de los abrazos de sus seres queridos.



FUTBOLRED contactó a Flabio Torres, Wilson Gutiérrez y José ‘Cheché’ Hernández para saber cómo transcurren estos días, y encontró, más que nada, la incertidumbre que es común a todos en estos días de emergencia sanitaria.



Torres, entrenador de Binacional de Perú, tiene muy claro lo que más le costado en los últimos cuatro meses: “Esta cuarentena nos tocó lejos de la familia y del país y es uno de los momentos más difíciles de mi vida”, contó.



La primera noticia es buena: “en el futuro profesional pues estamos en un equipo donde nos han respetado el trabajo, no nos han dejado solos ahora que estamos lejos de nuestras familias”.



Es bueno, pero no remedia la distancia. Por eso lo mejor en su caso ha sido refugiarse en el trabajo: “Hemos tenido muchas fases, en principio trabajamos a través de plataforma virtual, luego los jugadores entraron a una suspensión total de labores, salieron de vacaciones y ahí paramos. Ahora volvimos a trabajar con ellos, ya se hicieron las pruebas moleculares para empezar los entrenamientos. Hemos hecho con ellos un trabajo de mantenimiento, preventivo de lesiones para que no estén tan quietos en este periodo tan largo”.



Es el caso de ‘Cheché’ Hernández, quien dirige al Técnico Universitario de Ecuador. Él, a diferencia de Torres, pudo estar unos días en Cali antes de volver a su club: “Estamos trabajando en el equipo desde el 10 de junio, llevamos 20 sesiones de entrenamiento, afortunadamente sin contratiempos llevando el protocolo que se estableció, con vigilancia permanente del Gobierno y la Liga Pro”, contó.



Otra es la historia de Wilson Gutiérrez, actual DT de Alianza FC de El Salvador, quien pudo regresar al país en vuelo humanitario hace poco más de un mes, tras la finalización del torneo local y en medio de la crisis sanitaria.



“Lo más difícil en estos meses de cuarentena fueron esos dos primeros meses lejos de casa y de la familia, en un país diferente y con dificultades para regresar. Afortunadamente se logró y estoy en mi casa y ahora ya pensando en el futuro, esperando a ver qué sucede”, dijo.



Su rutina es bien distinta a la de sus colegas: “Hemos estado en contacto con el club este tiempo, más de un mes, no hemos hecho ningún trabajo a distancia, el torneo terminó el 20 de marzo y todos quedamos fuera, esperando a confirmar fechas y nosotros decidimos no hacer trabajo virtual, dejamos planes de trabajo a cada uno y esperamos que lo hayan cumplido”.

¿Y el futuro?



En Ecuador y Perú hay algunas luces, pero en El Salvador la incertidumbre es total.



“El inicio del torneo peruano está para 7-8 de agosto, nosotros esperamos estar listos, siguiendo a cabalidad los protocolos, hemos tenido las charlas con el médico, que nos ha dicho qué hacer y qué no. Vamos a trabajar en nuestra sede en Juliaca hasta finales de julio y de ahí iremos a Lima donde vamos a competir. El torneo va a ser centralizado en esa ciudad, allá estarán los 20 equipos y se continuará con el torneo. Vamos terceros con 13 puntos y esperamos mantenernos en esos primeros lugares”, contó Torres.



Sin embargo, hace una semana hubo 32 casos positivos, incluyendo los de Binacional, lo que podría modificar el calendario.



Para Gutiérrez, en cambio, no hay certezas: “Tenemos un acuerdo para seguir pero el tema es complejo por el regreso del fútbol allá, hay muchas dificultades económicas para los clubes, dependen de las taquillas y jugar con público parece que no se autorizará para septiembre, así que esperamos a ver si en estos días definen algo y ya sabremos si regresaré o no”.



Más cercano parece el regreso para ‘Cheché’ Hernández: “Lo que se espera es reiniciar el día 24 de julio, Dios quiera que se pueda. La idea es seguir la competencia como estaba”, dijo, es decir, con su equipo como líder.

Una lección de vida



Lo bueno es que, en medio de las dificultades, estar lejos, solos en algunos casos y con la preocupación constante de cuidar la salud, ha dejado lecciones muy importantes, que son la base de la paciencia para esperar a que el futuro se defina.



“Me ha dejado como lección esta pandemia que a veces no valoramos la vida como debe ser, no solo el hecho de vivir al máximo sino cuidarnos, estar fuertes y sanos, en cualquier momento vienen estas situaciones y uno debe estar preparado para sobrellevarlo. Esto nos cambió y nos enseñó a adaptarnos”, dijo Flabio Torres.



“Mi lección personal es que lo primero es la familia, hay que estar juntos en todo momento, hay que ser muy responsable y serio con la salud y estar tomando precauciones siempre. Estos días han sido muy importantes, compartir tiempo es definitivo y eso ratifica la importancia de lo esencial que es la familia”, concluyó Gutiérrez.