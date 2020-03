Preocupación por 'La roca' Sánchez: 8 jugadores de West Ham, en alerta

Crece la preocupación por los colombiano en Europa, en medio de la pandemia del coronavirus covid-19.

La atención ahora está en Carlos Sánchez (34 años), quien hace parte del West Ham y permanece en aislamiento total, mientras el club reconoce que hay preocupación por los síntomas que presentan ocho jugadores de la plantilla principal.



La noticia la confirmó Karren Brady, vicepresidenta de West Ham United, quien aseguró que los jugadores que han dado señales de alerta están en confinamiento en sus casas y bajo la vigilancia del club.



"Siguiendo otras pautas del Gobierno, tenemos ocho jugadores del West Ham de forma aislada. Aunque me alivia decir que todos muestran síntomas leves y, junto con sus familias, parecen estar bien", escribió la directiva en el diario The Sun.



Según la fuente, no es posible confirmar los nombres de los afectados en el equipo que dirige David Moyes y en el que infortunadamente no ha tenido mucho protagonismo el colombiano Sánchez.



Cabe recordar que el chocoano es uno de los jugadores de la Premier League que termina contrato en junio y que, de no finalizar la temporada en los tiempos que se esperan, podría estar en el limbo para las 9 fechas que le quedan al campeonato. Las lesiones han hecho de esta una temporada gris para 'La Roca', quien solo ha jugado 12 partidos en toda la temporada con West Ham.