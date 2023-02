Jugadores colombianos en primera fase de Libertadores: por un sueño

Falta cada vez menos para que Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y los clasificados en la fase de grupos como lo son Deportivo Pereira que irá a esta justa por primera vez en su historia y Atlético Nacional conozcan sus rivales en la prestigiosa Copa Conmebol Libertadores en el año 2023.



Millonarios ya sabe a quién debe enfrentar en la segunda fase y en la tercera. El sueño arranca contra Universidad Católica de Ecuador y si pasan, enfrentarán a Carabobo o Atlético de Mineiro. Medellín deberá esperar rival entre El Nacional ecuatoriano o Nacional de Potosí. El martes 7 de febrero empieza la ilusión para seis clubes esperando clasificarse a la siguiente instancia. Aunque equipos colombianos esperen en otras fases, la presencia de jugadores colombianos estará en la fase 1.

El sueño de conseguir la Copa Conmebol Libertadores, una ambición que perdura y se hace cada vez más presente en cada participante en cualquier edición del certamen. La vara la han puesto alta los argentinos y los brasileños con Flamengo como el último campeón y Palmeiras en las anteriores ediciones, pero hay jugadores colombianos que tienen ese anhelo de por qué no, vencer la historia.



Lo mismo sucede con Millonarios, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Atlético Nacional que se han reforzado precisamente para decir presentes en la Copa Libertadores esperando tener una buena participación en el certamen internacional. Pero, a su vez, jugadores colombianos en otros equipos tendrán sin duda alguna, el sueño de llegar lejos, y en la primera fase hay cuatro representantes cafeteros que quieren el tiquete a la segunda de tres instancias previas a clasificarse a la fase de grupos.

Todo está listo para que empiece el recorrido en la Copa Libertadores con la primera fase que tendrá el protagonismo de seis clubes, dos de ellos que tienen presencia de representantes colombianos. Sport Huancayo de Perú, Nacional de Potosí de Bolivia, Nacional de Paraguay, El Nacional de Ecuador, Boston River de Uruguay y Zamora de Venezuela buscarán meterse en la siguiente instancia.



Sport Huancayo tendrá que enfrentar a Nacional de Paraguay en la primera instancia. Los peruanos tendrán el protagonismo de tres colombianos como lo son Jimmy Valoyes, Juan David Pérez y Donald Millán. Por su parte, Nacional de Potosí se verá las caras ante El Nacional de Ecuador con la presencia de uno de los goleadores del 2022: Tommy Tobar con 22 goles siendo el jugador número 33 con más anotaciones en dicho año. Así las cosas, todo está listo para que se desarrolle la primera fase y será de esta manera:



Ida:

Martes 7 de febrero:



Sport Huancayo vs. Nacional Paraguay



Miércoles 8 de febrero:



Nacional de Potosí vs. El Nacional de Ecuador



Jueves 9 de febrero:



Boston River vs. Zamora



Vuelta:



Martes 14 de febrero:





Nacional de Paraguay vs. Sport Huancayo



Miércoles 15 de febrero:



El Nacional de Ecuador vs. Nacional de Potosí



Jueves 16 de febrero:

Zamora vs. Boston River