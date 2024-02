James, te habla Maturana: 'es un líder y hay que vivir como eso'

El futuro de James Rodríguez es un tema tan tentador que difícilmente 'la gente del fútbol' pasa por encima, sin detenerse a dar una opinión.

Pocos saben cuál es su realidad, el día a día de los problemas que el técnico de Sao paulo llamó 'crónicos' y que lo "afectan mentalmente". Solo él lo sabe. Pero aquellos que alguna vez estuvieron ahí, en la encrucijada y en la incertidumbre sobre si alguna vez volverán a ser lo que fueron, pueden darle luces ahora que todo luce tan oscuro.



Mientras se hace oficial su salida del club brasileño, las opiniones van y vienen. Y una muy respetada es la de Francisco Maturana, el mejor entrenador de Colombia y quien ha marcado el camino de una generación de estrellas.



“Hace dos o tres años, James estuvo acá en Medellín y yo tuve la oportunidad de conversar con él porque otra de las personas que me mandó del Madrid al Real Valladolid fue Rafa Benítez. Él estaba de entrenador de James, y yo llamé a preguntar que pasaba con James, porque el talento de él no lo puede negar nadie”, contó en el Vbar de Caracol.



“La respuesta que me dieron es que para uno ser jugador del Real Madrid tiene que ser reconocido el día del partido, pero también es reconocido en la calle, por su caminar, por su andar (…) porque el jugador de una institución grande constantemente bajo vigilancia, porque es un líder y hay que vivir como eso”, añadió.



Para el hombre que supo encaminar carreras de díscolos como Faustino Asprilla, a veces es bueno elegir el silencio y entonces sí tomar decisiones. El ruido mediático, muchas veces causando por uno mismo, se presta para confusiones.



“A James yo le decía que no ha tenido una lesión importante, no ha sido operado de ligamento cruzado ni colateral, yo le decía a él que hay momentos en la vida en los que uno debe desaparecer. ‘Te vas, te desaparecés, te preparás físicamente, después volvés y la rompés’, pero si uno está todo el día en las redes, termina uno siendo muy familiar y cualquiera tiene licencia de decirle cualquier cosa a uno”, concluyó.