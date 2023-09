Otro que llegó lesionado de Selección Colombia: parte médico de Lerma

Después de conocerse el alcance de la lesión de Yerry Mina en Fiorentina y la imposibilidad de contar con Juan Guillermo Cuadrado en Inter de Milan, un tercer soldado caído se cuenta en la Selección Colombia tras los partidos contra Venezuela (1-0) y Chile (0-0) por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Se trata de Jefferson Lerma, quien volvió de si viaje con la selección nacional con una novedad que su equipo, Crystal Palace, no esperaba.

​

El técnico Roy Hodgson fue el portador de las malas nuevas: “Jugó dos veces 90 minutos y viajó primero a Colombia, luego a Chile y luego a Inglaterra. No regresó hasta bastante tarde el jueves por la mañana. Se dirigió directamente al campo de entrenamiento para ver al personal médico e informar que sentía un ligero problema en el tendón de la corva. Hoy ha ido a hacerse el escáner", afirmó Roy.

​

​¿Cuál fue el resultado? "Le hicieron un escáner esta mañana, así que no puedo dar ningún detalle, pero tiene que ver con su tendón de la corva. Tampoco sé qué tan grave es eso", añadió el DT.

​

Es la lesión aquella del sóleo que tantas veces sacó de carrera a James Rodríguez y esa es la preocupación de Lerma, quien tendrá que parar por un tiempo indeterminado, dando ventajas en Premier League. Por ahora es un hecho que no estará este sábado en el partido contra Aston Villa, de Jhon Jader Durán. Después, ya se verá.

​

“Espero que eso también sea más bien el resultado de dos veces 90 minutos y los viajes involucrados, y ese es el riesgo que corres cuando decides que quieres un jugador internacional sudamericano en tu equipo", concluyó, con desazón, el DT.