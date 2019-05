Confirman interés por Cristian Zapata en uno de los grandes de Brasil

El Flamengo brasileño tiene casi cerrado el fichaje de Rafinha y espera una respuesta definitiva de Filipe Luis, con quien ya se ha reunido, según confirmó este viernes, el vicedirector de fútbol del club, Marcos Braz.

El directivo también reconoció su interés por otros futbolistas para reforzar la línea defensiva, como el colombiano Cristián Zapata, del Milan italiano, y el brasileño Jemerson, del Mónaco. No obstante, afirmó que Rafinha, lateral derecho del Bayern Múnich y cuyo contrato finaliza a finales de este junio, es "el principal objetivo".



"Las conversaciones se intensificaron, estuve con él casi una semana. Está encaminado, todo correcto. No puedo dar más detalles en relación a esta contratación. Aún tiene contrato allí, una historia bonita, vamos a respetar todos los pasos", indicó en una rueda de prensa.



Sobre Filipe Luis, quien se encuentra en una situación semejante a la de Rafinha, pues su contrato con el Atlético de Madrid también finaliza en junio, desveló que se reunieron y que le presentaron el mismo proyecto que a su compatriota. "Hace 14 ó 15 años que está en Europa, la decisión no es solo cambiar de club, es cambiar de vida. Cuando estuvimos con él, aún no le habían convocado para la selección brasileña (de cara a la Copa América).



Pidió un plazo de tiempo y se lo dimos, exactamente como a Rafinha", apuntó. El lateral izquierdo del Atlético de Madrid ya manifestó en abril pasado que su prioridad es renovar con el equipo rojiblanco, pero que estaba "abierto a escuchar" posibles ofertas de otros clubes. "Entendemos que tenemos que contratar para reforzar todavía más el elenco", añadió Braz.



Asimismo, informó que las negociaciones con el entrenador portugués Jorge Jesús avanzan y que estas las encabeza el propio presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, este último de viaje por Europa. El Flamengo se medirá a finales de julio con el Emelec ecuatoriano en los octavos de final de la Copa Libertadores y en el Campeonato Brasileño ocupa la sexta posición con diez puntos, a tres de distancia del líder, el Palmeiras.