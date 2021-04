Que sí fue gratis: Envigado no factura por último traspaso de James

Una vez más se confirma lo que hace meses se viene diciendo: James Rodríguez salió gratis de Real Madrid en el verano pasado, pues aunque tenía un año más de contrato no hubo ofertas y se le permitió salir sin que dejara dinero en las arcas con el único fin de aliviar su difícil situación al mando de Zinedine Zidane.

Palabras más, palabras menos, eso es lo que ha confirmado el presidente de Envigado, Ramiro Ruiz, quien pidió directamente a la FIFA que le explicara lo que Marcel Brands, gerente deportivo de Everton, había dicho ante la junta del club inglés hace meses: no se pagó ni un peso por el zurdo, lo que significa que no habrá dinero por formación en el equipo naranja.



“Nosotros nos perdimos un poco en el tema. Contestaron que efectivamente el fichaje había sido de manera gratuita… Hoy James está entre los jugadores más valorados y llegó a su gol 100 en Europa, algo que no consigue cualquiera. Pero para ellos sigue siendo gratis”, señaló el directivo en Antena 2.



“Obviamente no teníamos argumentos para interponer una demanda y tocó asumir la comunicación que nos llegó del Everton y dejarlo así”, agregó.



Y sí, James es uno de los mejores fichajes de la temporada en la Premier League, es definitivo en el trabajo ofensivo de un Everton que sigue en deuda, es la esperanza para volver a competencias europeas y lo mejor es que todos esos méritos llegaron gratis, gracias solamente a la influencia de Carlo Ancelotti, al equipo de Liverpool. Una vez más, si es que a alguien le quedaban dudas, se aclara cómo salió el cucuteño del tedio del Madrid al renacer de Everton.