¡Conmovedor! Barrios, la delincuencia y lo que hizo con primer sueldo

Wilmar Barrios tiene la virtud para hacerse titular allí a donde va: lo logró en Tolima, lo confirmó en Boca Juniors y ahora lo hace en el Zenit de Rusia y sí, también mientras fue posible, en la Selección Colombia. El don no es solo su talento sino especialmente lo bien puesta que ha tenido la cabeza desde su infancia.

El colombiano no olvida uno solo de los sacrificios que ha tenido que hacer para disfrutar el éxito y en una conmovedora entrevista contó cómo tuvo que hacerle el quite a la delincuencia para ser lo que es hoy.



"En el mundo en el que crecí, siempre ha habido dos caminos. Uno es el robo y las drogas, y el otro es pasar todo el tiempo libre con la pelota. Por lo general no puedes separarte de esa realidad y soñar que algún día saldrás de ese mundo difícil. Pudo haber pasado en mi vida que hubiera elegido el camino equivocado, pero gracias a Dios me gustaba más el fútbol”, contó Barrios en Match TV.



El primer regate de su vida se lo hizo a la pobreza y al hambre, de la mano de su abuela: "siempre teníamos algo para comer. Es cierto que a veces podía ser solo arroz para la cena. A veces se nos ocurría algo para variar, por ejemplo, podíamos espolvorearlo con café molido para el desayuno. Mi abuela realmente no tenía suficiente dinero para pagar en la tienda, todos la conocían como una persona muy decente y sabían que estaba recibiendo beneficios por cuidar niños. Podía pedir prestado para la comida y pagar más tarde, siempre se aseguraba de que tuviéramos algo en el estómago”, contó el mediocampista.



Por eso, cuando fue contratado por Deporte Tolima, donde arrancó su exitosa carrera, tuvo siempre claro lo que haría con el primer sueldo: "recuerdo muy bien el día en que gané mi primer dinero realmente serio en Tolima. Recibí aproximadamente 1.300 euros en efectivo de una sola vez. Fue una gran cantidad para mí, nunca había visto eso en mi vida y nunca lo tuve en mis manos. Volví a mi casa y le di la mitad a mi abuela. Ella me abrió los ojos y me dijo: “¡¿Qué es esto?!”. Le dije: “¡Esto es para ti! Cómprate lo que quieras”, recordó.



Con 27 años y una carrera consolidada, que pronto lo llevará a una de las cinco grandes ligas de Europa, Barrios no olvida que en su infancia no tenía para comprar guayos, que jugaba descalzo y que, a pesar de las dificultades, siempre supo elegir el camino bueno. Su familia y él hoy pueden disfrutar de esa sabia decisión.