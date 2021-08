Conference League a ritmo colombiano: los que aseguraron participación

Siguen definiéndose los torneos europeos de la temporada 2021-22. Mientras todos los focos apuntaban al sorteo de la Champions League, algunos clubes luchaban por un cupo a la Conference League, el certamen de tercer nivel que se estrenará.



Este jueves se llevaron a cabo los partidos de vuelta de los play-offs y varios colombianos lograron asegurar cupo en la fase de grupos.

En primer lugar, el Tottenham despachó 3-0 en Londres al Pacos Ferreira portugués y con un global de 4-1 se instaló en la siguiente fase. Dávinson Sánchez fue suplente en este duelo.



Luis Sinisterra fue otro de los cafeteros que aseguró su presencia en fase de grupos. Aunque su equipo, Feyenoord, cayó frente al Elfsborg por 1-3, el global quedó a su favor 6-3. El ex Once Caldas fue titular y dio la única asistencia del equipo neerlandés.



El Qarabag de Azerbaiyan dio una de las grandes sorpresas al derrotar en condición de visitante al Aberdeen escocés y clasificarse con un global de 4-1. El defensor colombiano Kevin Medina fue titular.



A estos tres cafeteros se les une Luis Carlos Murillo, defensor ex Once Caldas y Deportivo Pasto que ya tenía cupo fijo con el HJK de Finlandia en la fase final.