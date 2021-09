¡Que no espere mimos! Condiciones de Benítez para contar con James

El mercado, que debía resolver todos los líos internos en Everton, se fue dejando uno muy abierto: el futuro de James Rodríguez.

Que si era Porto en canje por Luis Díaz, que si se animaría el AC Milan, que si... nada. Aún hay quien espera algo por Turquía o el mismo Portugal, pero hay que decirlo: nadie paga un salario de 11 millones de euros al año así nada más. Por eso rechazó la ofertas y por eso ya están en Liverpool haciéndose a la idea de tenerlo un año más.



Y no, para nada es una mala idea. Benítez sigue buscando otro extremo, que no fue Díaz y tampoco será Dwight McNeil (Burnley). Ahora tiene que mirar ha su vestuario para descubrir que James está ahí, sano y en forma después de un periodo de 10 días de aislamiento por sospecha de covid (no dio positivo) y entrenando a tope desde finales de la semana pasada.



"Benítez es pragmático y no le dará la espalda a Rodríguez pero, está claro, preferiría que hubiera salida", dijo el diario Liverpool Echo.



¿No le dará la espalda? ¿Cuánto hay de eso al voto de confianza? Todo, como siempre, está en manos del jugador: "si el colombiano está produciendo lo que debe en el entrenamiento y se aplica a los métodos de Benítez, como quiere el entrenador, entonces lo considerará", dice la fuente.



"Benítez reconoce el talento de Rodríguez pero exige más de sus atacantes, especialmente sin balón, y no está dispuesto a complacer al colombiano de la misma manera que Carlo Ancelotti estaba dispuesto a hacerlo. Rodríguez es un miembro muy querido del equipo... Benítez le reafirmará que si se desempeña como se requiere en los entrenamientos en Finch Farm, entonces estará bajo consideración para la visita de Burnley, el 13 de septiembre", añade el diario de Liverpool, que sigue la actualidad diaria de Everton.



Pero, ¿qué tan probable es que realmente haya un cambio de opinión del DT? "Desde los primeros dos meses de su reinado (el de Benítez), hay dudas de que James cambie repentinamente su enfoque.al juego para encajar con el pensamiento del entrenador. Se espera que el Everton aún vea si puede encontrar otro equipo para Rodríguez antes de que cierren todas las ventanas", concluyó el medio.



Resumen: James se queda, es poco probable que alguien venga por él y lo más seguro es que negocie como agente libre en enero. Depende de él que estos cuatro meses no sean en su casa, frente al Twitch, alejándose de la Selección Colombia, sino en la cancha, disfrutando de la afición de Goodison Park, que todavía no conoce y haciendo puntos con Rueda. De él depende cuál historia se contará.