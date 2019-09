Modric, Isco y Valverde aptos: ¿es definitiva la suplencia de James?

Contra todo pronóstico, James Rodríguez fue suplente en Atlético de Madrid vs Real Madrid, un derbi que quedó en deuda y que se saldó con un 0-0 que supo a poco en ambas casas.

Y el desconcierto fue general pues el colombiano había sido titular en los últimos partidos y casi todas las acciones ofensivas del equipo blanco habían partido de sus botines. Ríos de tinta elogiaron su tremendo esfuerzo en la tarea de marca, la que especialmente contra Sevilla (triunfo 0-1) mereció una generosa calificación.





El propio técnico Zinedine Zidane había elogiado puntualmente al colombiano: "James puede jugar en muchas posiciones en el campo, pero es verdad que entre más adelante esté, más fácil lo tiene, el partido ante el PSG veremos cómo vamos a jugar, lo importante es que esté bien y está bien, al final es un jugador importante, porque al final la posición luego en el campo puede cambiar. Yo le pido una responsabilidad, pero en lo ofensivo no le pediré nada, es distinto", había dicho.



Y esa responsabilidad en las últimas jornadas, con la epidemia de las lesiones encima, puso al zurdo en el medio campo, en la línea dura de marca. Él hizo lo que pudo y lo hizo bien. Sin embargo, ese esfuerzo no pareció contar para el francés en un duelo clave como el derbi, cuando se esperaba que actuara desde el inicio, ya que tuvo descanso frente a Osasuna, igual que Benzema, Hazard, Carvajal, Varane y hasta Courtois, todos inicialistas contra los hombres de Simeone.



Sorprendió Zidane, como siempre, al poner sobre James el rótulo de Sacrificado. En defensa del DT se dirá que no quería arriesgarse a otro 7-3 como el de la pretemporada y apostó por Fede Valverde con el único objetivo de fortalecer la marca más pensando en no perder que en ganar. Respetable.



Pero ahora la duda es: ¿se trata de una señal aislada, dictada solo por esa necesidad puntual de evitar un ridículo en el derbi, o será la neuva constante para el colombiano?

La epidemia de lesiones terminó... ¿Y ahora?



La situación ahora es que Valverde, Isco y Modric, todos en la enfermería de Real Madrid por problemas musculares, ya han sido dados de alta y están disponibles para Zidane. ¿Cómo cambia eso la situación de James?



Una señal fue su entrada al derbi, en el lugar de intrascendente Hazard, como extremo izquierdo. Lo curioso es que se movió incluso por la derecha ante el cansancio de Bale y que dispuso de cierta libertad, aunque le faltara precisión en el pase. Una lectura es que Zidane no desaprovechará más su talento ofensivo y lo despojará de tareas de marca que le son más familiares a hombres como Modric y Valverde.



El lío entonces está entre Hazard, el de los 100 millones de euros, e Isco, un jugador de todo el gusto del entrenador que suele tener protagonismo siempre que está apto.



La prueba reina será este martes, en el segundo partido del Real Madrid por Champions League, en casa contra Brujas de Bélgica por el grupo A.



Es un hecho que la recuperación de los lesionados aprieta la competencia, que Modric es 'del riñón' del jefe y que le cumple en la marca y en el ataque, por lo cual se perfila como titular. Pero Zidane suele guardarse siempre una carta para sorprender, tal como lo hizo con el propio James en el Wanda Metropolitano. ¿Qué hará en Champions donde necesita más maga que pierna fuerte para recuperarse del 3-0 que le propinó el PSG? Es ahí donde las acciones del zurdo colombiano podrían cotizar al alza...