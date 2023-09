¿Qué dijo Fiorentina? Preocupación por lesión de Mina con Colombia

La Selección Colombia logró cuatro de los seis puntos que disputó en el inicio de las Eliminatorias del Mundial 2026, un balance muy aceptable pero que dejó varias facturas altas.

Es el caso de Yerry Mina, quien fue titular contra Venezuela y contra Chile, pero en este último duelo vio revivir el fantasma de las lesiones que lo han afectado los últimos años.



El defensor intentó un pique a los 20 minutos y sintió un pinchazo que lo obligó a salir del campo en camilla y darle su lugar a Dávinson Sánchez. Colombia lo perdió pero las alarmas saltaron en Italia, donde realmente será más complejo esperarlo.



Joe Barone, gerente general de Fiorentina, equipo que lo fichó gratis desde Everton, donde cumplió su contrato y no se renovó precisamente por los sucesivos problemas físicos, reconoció que están preocupados.



“Tener tantos jugadores en las selecciones es un orgullo para la Fiorentina, pero esto también nos crea dificultades. Nos preocupa la lesión de Yerry Mina. No se trata de problemas nuevos, sino de situaciones que siempre han existido y que debemos afrontar y gestionar”, manifestó.



Mina no había podido estrenarse porque su entrenador había pedido tiempo para su adaptación física. Por eso fue en Fiorentina donde más sorprendió que fuera titular en los dos partidos.



El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, reconoció que había una lesión importante al asegurar en rueda de prensa en Chile: "difícilmente podremos tener a Mina para el próximo compromiso". Habla de la doble fecha de Eliminatorias exactamente en un mes.



La prensa italiana informa que estaría al menos dos semanas por fuera de las canchas: “Lesión en el recto femoral izquierdo con Colombia: el alcance se evaluará a su regreso a Italia. No volverá hasta dentro de dos semanas”, señaló Sky Sport. Si se suma readaptación, tiene mucho sentido el cálculo de Lorenzo.