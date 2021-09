¡Qué diferencia! James en Ibiza y Mina y los de Everton, trabajando

Es verdad: cada quien hace con su tiempo libre lo que se le antoja y es completamente respetable. Pero... cuando la situación es tan tensa y el futuro está en juego, ¿no conviene, por lo menos, ser más prudente?

Las comparaciones son odiosas pero, en este caso, especialmente reveladoras: James Rodríguez aparece de fiesta, en un yate, rodeado de amigos y bellas mujeres e inclusive fumando con un vapeador, aprovechando la pausa de selecciones que les dio a los jugadores de Everton, el que todavía sigue siendo su club, unos días libres antes de preparar el duelo del lunes 13 de septiembre, contra Burnley.



En teoría, sabiendo que no está en los planes del técnico Rafa Benítez y que podría todavía salir del club, sería la ocasión perfecta para cambiar la opinión de todos los incrédulos, para prepararse a fondo de cara al que podría ser su primer encuentro formal con la afición en Goodison Park, sin importar si al final ocurre o no. Es enamorarse del proceso y no del resultado y mandar un mensaje distinto. Pero no, él ha decidido otro método de descanso y se ha ido a la playa, a tomar el sol, mientras se rumora que terminaría en el fútbol de Turquía.



Lo único rescatable, por ahora, es que al menos eligió España, un país que no está en lista roja del Reino Unido, con lo cual no tendrá que hacer cuarentena al regreso, sino solamente presentar una prueba PCR negativa.



Al final, verlo en ese plan sí que da la sensación de que ya no es más jugador de Everton. Digamos que sabe algo que el resto del mundo ignora y pues está en su derecho, casi en la obligación, de buscar otras opciones. Sin embargo, surge la duda: ¿si quiere irse pronto a otro equipo donde tenga más rodaje, no debería estar enviando un mensaje distinto, de disciplina, de esfuerzo para abrir una mejor puerta que la de una liga de segundo nivel en Europa?



Y lo que más desconcierta es que, mientras él pasea su figura por España, en Liverpool a nadie se le ocurrió alejarse del trabajo. De hecho, su compatriota y amigo Yerry Mina se concentra en el plan totalmente opuesto: trabajar. Es verdad que el zaguero se recupera de una nueva lesión, que además lo sacó de la convocatoria de la Selección Colombia, pero sus redes sociales dan otro mensaje: "Vas a obtener lo quieres si trabajas duro!!", dice, mientras se esfuerza junto a su entrenador, en casa.



"El denominador común para el éxito es el trabajo. No hay dayoff", añade el caucano. Sí, es inevitable comparar...

Y lo es aún más si se habla de otros jugadores de Everton que tienen los mismos días libres pero están en Inglaterra, respetando las normas sanitarias y permaneciendo disponibles, por si Benítez los necesita.



Un buen punto de comparación es Richarlison, quien además no tuvo vacaciones porque pasó directo de la Copa América a los Juegos Olímpicos, en los que ganó la medalla de oro con Brasil. Y llegó directo a jugar, porque él sí tiene cabida en el equipo de Benítez, pero además porque está en otro plan. No pudo viajar a la fecha triple de Eliminatorias, pero sus redes sociales no hablan de paseos, viajes, playas... Solo de que está, a la distancia, pensando en su país. Puede ser que no esté 'matándose' en el gimnasio, pero sus publicaciones sin duda son más prudentes sobre lo que hace con su vida privada.



Es el caso del recién llegado Townsend, quien aprovechó para dar entrevistas a medios locales, de Gordon, otro que busca espacio con el nuevo DT, o de Tom Davies, quien eligió jugar baloncesto, pasión que comparte con su amigo James, en vez de salir del país... y es que en Inglaterra, por estos días, también sale el sol...

Y entonces así están las cosas: James en un yate, disfrutando de su vida, "feliz", como ha dicho, y el resto de la humanidad trabajando a marchas forzadas. El tiempo dirá si era su método o el de todos los demás el más efectivo. Siempre hay más de una manera de hacer las cosas...