¿Cómo puede James aprovechar el bajón del Madrid y ser indispensable?

James Rodríguez se recupera de una nueva lesión en el sóleo, que le dará para unos diez días de incapacidad, que se cumplirían este martes.

Según las informaciones que llegan de España, el zurdo ha pedido no estar en la fecha FIFA con la Selección Colombia para aprovechar estos días en el Real Madrid y demostrarle a Zinedine Zidane que no está en la plantilla por descarte sino porque puede ser una solución, más ahora que el equipo no cuaja una seguidilla de partidos que den la idea de ser contundente. Ya el Atlético de Madrid le toma ventaja de 4 puntos y Sevilla suma dos más. No es el inicio soñado en LaLiga.



Pero ¿cómo aprovechar estos días de pausa de selecciones?



Lo primero es un trabajo contundente en la parte física para evitar los problemas en el sóleo que se han vuelto demasiado frecuentes.



Después, tiene varios opciones en el campo:



1. Relevo de Modric

James tiene experiencia completando la línea de tres en el medio (lo hizo en el Madrid y en Bayern Múnich) y es una posición desde la cual puede filtrar pases hacia los extremos o el hombre en punta con la habilidad que se le reconoce en Europa. Se conoce bien con Kroos, quien puede ayudarle a abrir espacios y tendría Casemiro, que se encargaría del ‘trabajo sucio’ en marca.



2. Opción en pelota quieta

No hay que ir muy lejos para traer a la memoria uno de los mejores cobros de pelota quieta de la Bundesliga: el sutil cobro de James contra B. Levertkusen en enero de 2018. Es cierto que hay muchos talentosos en este campo, el propio Modrid, Kroos, Marcelo, Hazard (cuando se recupere) o incluso Bale, en determinadas condiciones. Pero ese es un buen punto a explotar para el colombiano, especialmente cuando el ataque blanco se hace espeso… lo que infortundamente ha ocurrido con mucha frecuencia desde la pasada temporada.







3. Alternativa en los extremos

No es que resulte sencillo imaginarlo arrebatando un lugar a Bale, que está recargado en esta sesión, o a Hazard, cuando esté en plenitud de condiciones. Pero en ausencia de alguno, James sabe jugar por derecha o por izquierda, moverse por la banda e ir a la raya para meter pases certeros: hasta en la Selección Colombia ha cumplido la tarea y ahora, que tiene ganas de revancha en el Madrid, Zidane debería aprovecharlo



4. ¿Y la tarea de marca?

Si algo debió aprender James en su ‘exilio’ de dos años en Alemania es que la tarea defensiva tiene que sentirla, debe estar en su ADN. Lo hace hasta Bale y es el mejor ejemplo pues Zidane lo descartó y ahora se le ha vuelto imprescindible. El sacrificio en la recuperación ya lo aprendió en el Bayern y es una lección que no debe olvidar.