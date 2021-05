Semifinales del fútbol argentino, a ritmo colombiano: ¿algún favorito?

Después que el fútbol argentino debiera detenerse unos días, por disposición del Gobierno Nacional a causa del aumento de casos Covid-19, las semifinales de la Copa de la Liga serán este lunes 31 de mayo. En esta fase estarán presentes siete colombianos, uno de ellos convocado a Selección Colombia para los juegos de Eliminatoria. Ambos partidos se jugarán en San Juan.



Boca Juniors, con los cuatro colombianos convocados, se medirá a Racing, mientras que en la otra llave habrá duelo cafetero. Colón de Santa Fe rivalizará con Independiente, en una fase en la que no se tiene un claro favorito, más allá que el Xeneize venga de eliminar en cuartos a River Plate en el Superclásico.



Racing vs Boca Juniors



El equipo de Frank Fabra, Jhorman Campuzano, Sebastián Villa y Edwin Cardona (convocado a Selección Colombia), será el primero en entrar en acción. Lo hará a la 1:00 pm (hora colombiana) en el estadio San Juan del Bicentenario, escenario dispuesto por la organización para conocer a los finalistas.



Racing de Avellaneda viene de eliminar en cuartos a Vélez en la tanda de penaltis (4-5), en la que se impuso después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Llega motivado a esta definición tras clasificar primero en su grupo de Copa Libertadores. Por otro lado, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo llegó a las 'semis' tras dejar en el camino a un menguado River Plate, también en la definición desde los 11 pasos (marcador 4-2). Boca también viene de clasificar a octavos de Libertadores.



Independiente vs Colón



A las 5 de la tarde se jugará el segundo duelo de semifinales. Colón de Santa Fe, donde militan los colombianos Yéiler Goez y Wilson Morelo, es el único de los cuatro que no tuvo acción internacional y por eso se aferra con más fuerzas a conseguir la final argentina. Lo hará frente al Independiente, de Andrés Roa.



Independiente viene de avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana por el grupo B y llega con esa motivación extra. En cuartos de la Copa de la Liga venció a Estudiantes, con un 1-4 en los penaltis. Lleva seis jornadas al hilo sin caer, sumando liga y Libertadores. Por otro lado, Colón superó en los penaltis (5-3) a Talleres de Córdoba en la fase anterior y completó dos semanas sin tener acción.



¿Cuándo se jugará la final?



Antes de terminar la semana la Copa de la Liga Argentina tendrá campeón. Será en el estadio de San Juan el próximo viernes 4 de junio. Desde ya se asegura una final con sabor colombiano, que podría terminar en duelo cafetero en caso que Boca Juniors acceda en su "mata-mata".