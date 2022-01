¡No se lo pierda! Los colombianos tendrán acción entre semana

Las diferentes ligas del mundo no descansan y con ellas los jugadores colombianos seguirán en acciones con sus diferentes equipos para lograr los objetivos del 2022. Además de comenzar a pelear un cupo para los juegos Eliminatorias con la Selección Colombia.



Italia, Catar, Inglaterra, Bélgica y México serán las principales ligas donde tendremos cafeteros jugando durante la semana, por tal motivo acá en FUTBOLRED traemos la agenda de los colombianos en el exterior.



Martes 18 de enero



Al Khor vs Al Rayyan – 10:30 AM – James Rodríguez

Burnley vs Watford – 2:30 PM - Juan Camilo Hernández

Juventus vs Sampdoria – 3:00 PM - Juan G. Cuadrado

Brighton vs Chelsea – 3:00 PM - Steven Alzate



Miércoles 19 de enero



Celta vs Osasuna - 1:00 PM - Jeison Murillo

Leicester City vs Tottenham – 2:30 PM - Davinson Sánchez

RC Genk vs RKV Malinas - 2:45 PM - Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta

León vs Atlas – 10:00 PM – William Tesillo



Jueves 20 de enero



Alanyaspor vs Hatayspor – 9:00 AM - Cristian Alexis Borja

Getafe vs Granada – 1:00 PM –Carlos Bacca y Santiago Arias

Elche vs Real Madrid 1:00 PM – Helibelton Palacios, Johan Mojica



Viernes 21 de enero

​

Eintracht Frankfurt vs Arminia Bielefeld – 2:30 PM – Rafael Santos Borré

Watford vs Norwich – 3:00 PM – Juan Camilo Hernandez

Paços Ferreira vs Boavista – 4: 15 PM – Sebastián Pérez

Mazatlán FC vs Toluca – 8:00 PM - Nicolás Benedetti