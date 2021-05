Fin de temporada en Europa: futbolistas colombianos con saldo en rojo

Llegó a su fin la temporada 2020/2021 en Europa y solo quedan las finales de la Champions League y Europa League. Los principales países coronaron a sus equipos, definieron los cupos a las competiciones de la próxima campaña y conocieron a sus descendidos. Además, los goleadores dejaron su huella y varias figuras nacientes ya se asoman.

Y en el balance, los futbolistas colombianos del Viejo Continente no tuvieron el brillo de otros años, con pocos casos de sobresalientes niveles, escases de títulos con sus clubes y varios casos de falta de regularidad, lesiones y rendimientos bajos.

LaLiga Santander

En España, por ejemplo, ninguno de los equipos clasificados a la Champions tiene colombianos. Solamente Villarreal, con Carlos Bacca, clasificaría a la máxima competición europea si gana la final de la Europa League este miércoles 26 de mayo, cuando enfrente al Manchester United.



En LaLiga, Jeison Murillo tuvo un papel aceptable en Celta de Vigo; Luis Suárez anotó 2 goles, pero se lesionó y no terminó jugando; mientras que otros se salvaron de descender: Helibelton Palacios y Johan Mojica, con Elche, así como Juan Camilo Hernández, con Getafe.



Serie A

En Italia, los delanteros del Atalanta, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, no fallaron y marcaron 37 goles entre ambos; ‘Luisfer’ quedó tercero en la tabla de artilleros, con 22 tantos, solo superado por Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku; mientras que el ‘Toro’ marcó en 15 ocasiones. Sin embargo, ellos y sus compañeros perdieron la Copa de Italia y no pudieron alcanzar un histórico segundo puesto en la liga italiana, pues perdieron en el partido final contra AC Milan.



En Juventus, Cuadrado fue regular en su actuación, pero quedó marcado, al igual que sus compañeros, al terminar una racha de diez títulos de Serie A consecutivos. El título de la Copa Italia no alcanza a ser consuelo.



Napoli no le dio el mismo rodaje a David Ospina; Cristian Zapata jugó 12 veces con Genoa en todo el último año; mientras que Andrés Tello descendió con Benevento.



Premier League

Suplencia, lesiones, irregularidad, inseguridad. El balance de los tres colombianos en Inglaterra es complicado. En Everton son criticados James Rodríguez y Yerry Mina; en Tottenham Hotspur, dicen que se va Dávinson Sánchez.

Bundesliga

En Alemania juega Jhon Córdoba con el Hertha Berlín. En su primera temporada se lesionó y sin embargo marcó 7 goles en 21 juegos.