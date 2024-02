Agéndese con los colombianos que estarán en Europa League

Europa de nuevo es protagonista con los torneos internacionales a nivel de clubes y luego de disputarse los primeros partidos de los octavos de final de la Champions, ahora, es el turno de la Europa League, torneo en el que habrá una que otra presencia colombiana.



Para pasar el trago amargo de no ver a colombianos en fases decisivas de Champions, la Europa League dará inicio a su instancia de 16avos de final con algunos cafeteros presentes.



Sin duda, el que se llevará todas las miradas será Davinson Sánchez, quien seguramente será titular con Galatasaray, en el partido contra Sparta Praga de República Checa, duelo que será a partir de las 12:45 p.m. de Colombia.





De igual manera, en esta fase previa a octavos estará el defensor Cristian Borja, quien con Sporting Braga buscará dar el primer golpe en la llave contra Qarabaj del también colombiano Kevin Medina, quien seguramente no estará en cancha por una lesión que lo tiene alejado de los últimos partidos. Ese duelo será a las 3:00 p.m.



Por último, está el partido de Lens de Deiver Machado, quien venía de una lesión y no se sabe si pueda ser utilizado contra Friburgo.



Así jugarán los equipos de los colombianos en esta fase de 16avos de final de UEL



Galatasaray vs Sparta Praga

Día, jueves, 15 de febrero

Hora: 12:45 p.m.

TV: ESPN 2



Lens vs Friburgo

Día: jueves, 15 de febrero

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN 3



Sparta Braga vs Qarabaj

Día: jueves, 15 de febrero

Hora: 3:00 p.m.

TV: Star+