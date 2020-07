La Champions ya tiene fecha y los colombianos se preparan: así llegan

Una de las competencias más esperadas por aficionados, jugadores y clubes ya tiene fecha. Tras el parón por la pandemia del nuevo coronavirus, todas las competencias en la mayoría de países en Europa suspendieron actividades, entre ella la Uefa Champions League.



Luego la reactivación del fútbol en las principales ligas del viejo continente, los torneos internacionales vigentes en esta región también entraron en marcha, y en Nyon se realizó el sorteo de los cuartos de final de la anhelada Champions League.

Así las cosas, la Champions calienta motores, y con esto, los colombianos también se preparan: James Rodríguez, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado estarán con sus clubes en el partido de vuelta en los octavos de final, mientras que Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Santiago Arias, esperan por conocer a su rival en los cuartos de final.

Octavos de final



Manchester City - Real Madrid: El conjunto merengue está en desventaja tras en el partido de ida perder 2-1 frente al equipo de Guardiola. Los dirigidos por Zidane visitarán el viernes 7 de agosto el Etihad y esperan darle la vuelta al marcador. James Rodríguez hace parte de la nómina del equipo blanco, pero su continuidad con el equipo es una incertidumbre, el técnico francés no lo tiene en cuenta y seguramente la situación no cambiará para el colombiano.



Juventus - Olympique Lyon: Diferente a la situación que vive James en el Madrid, Juan Guillermo Cuadrado es pieza clave en el funcionamiento que plantea Maurizio Sarri con Juventus. El ahora lateral derecho viene jugando y siendo figura con la Vecchia Signora, por lo que se espera que el jugador de 32 años siga manteniéndose en ritmo hasta el 7 de agosto cuando de local reciba al equipo francés, el cual lleva la ventaja en la llave con un 1-0 a favor.



Barcelona - Napoli: Otro de los colombianos que viene siendo protagonista en Europa es David Ospina. El guardameta antioqueño se adueñó del arco napolitano desde hace varias semanas, y su rendimiento en los últimos partidos dan fe de que Gennaro Gattuso no se equivocó al elegirlo. El 8 de agosto el equipo del sur de Italia visitará el Camp Nou, y seguramente, Ospina defenderá el arco de los suyos, así como lo hizo en el partido de ida que terminó igualado 1-1.



Bayern Munich - Chelsea: El ganador de este duelo, el cual el equipo bávaro lleva la ventaja de 3-0, se enfrentará en los cuartos de final al ganador del partido entre Barcelona y Napoli

Cuartos de final



Atalanta - PSG: El miércoles 12 de agosto, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel intentarán hacer historia cuando se enfrenten por los cuartos de final al PSG. El duelo es una de las llaves más atractivas ya que el equipo italiano viene desempeñándose de una manera extraordinaria a nivel local, y con Zapata y Muriel como su goleadores y referentes en el ataque, buscarán la gloria para dejar fuera de camino a uno de los candidatos para llevarse la 'orejona' a casa.



Leipzig - Atlético de Madrid: El equipo colchonero, en el que Santiago Arias suma cada vez más minutos, se enfrentará el próximo 13 de agosto al Leipzig, cuyo máximo referente Timo Werner, no estará en la competencia ya que fue traspasado al Chelsea de Inglaterra. La posibilidad para que el lateral colombiano juegue este partido dependerá de su rendimiento en las últimas fechas de La Liga, para que de esta manera pueda quedarse con la posición que actualmente comparte con Kieran Trippier.



Las otras llaves de los cuartos de final las conformarán los ganadores de los cruces entre Barcelona-Napoli/Bayern Munich-Chelsea y Manchester City-Real Madrid/Juventus-Lyon.