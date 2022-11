Entre títulos y expulsiones: colombianos protagonistas en el exterior

Terminó una nueva jornada del fútbol internacional cargada de acciones de algunos futbolistas colombianos que terminaron unos haciendo historia por sus títulos, sus goles y hasta de sus expulsiones, donde todos terminaron siendo noticia a nivel mundial.



Sin duda el resultado que más retumbó a nivel internacional fue el título que consiguió el equipo de Los Ángeles FC en la MLS y que tuvo a los tres colombianos dentro de su nómina, donde Cristian ‘Chicho’ Arango, Jesús Palacios y Eddie Segura fueron parte de este primer campeonato histórico del club de California.



Continuando con el fútbol de esta parte del mundo, en Sudamérica, Johan Carbonero se coronó campeón con Racing, en el Trofeo de Campeones, siendo titular en el equipo de Fernando Gago frente a Boca Juniors, pero el título no fue completo, pues salió expulsado junto al otro colombiano, Sebastián Villa, tras un encontronazo que protagonizaron en el segundo tiempo.



Igualmente, en ese mismo partido entre Boca y Racing, Frank Fabra fue protagonista por una asistencia formidable para adelantar al xeneize en la gran final, pero también terminó viendo la tarjeta roja en la prórroga y ser parte del show de expulsados que tuvo un histórico de diez jugadores amonestados con la cartulina colorada.



Haciendo un recorrido por el fútbol europeo, el más destacado llegó desde Rusia y fue Jhon Córdoba, quien anotó gol con Krasnodar en el empate 3-3 contra Fakel, donde el delantero colombiano fue el más destacado con un puntaje de 8.1.



Siguiendo en el viejo continente, en la Serie A de Italia hubo varios duelos clásicos y lo más destacado fue el retorno de Duván Zapata con Atalanta, quien se recuperó de una lesión y pudo jugar 20 minutos en la derrota 2-1 frente a Napoli. Luis Muriel no estuvo por lesión.



Igualmente, Juan Guillermo Cuadrado fue capitán, titular y destacado en el clásico contra Inter de Milán, partido que terminó ganando el bianconero por 2-0, recuperando de a poco terreno tras su mal comienzo en la Serie A de Italia.



En Premier League también hubo acción para un colombiano, pero no fue suficientemente protagonista, donde Jefferson Lerma jugó de titular con Bournemouth y recibió amarilla en la derrota 4-3 frente a Leeds United que no tuvo a Luis Sinisterra por lesión.

Por último, Rafael Santos Borré comenzó de suplente y jugó con Eintracht Frankfurt 16 minutos, aportando poco al triunfo de su equipo 2-1 a Augsburgo en la Bundesliga.