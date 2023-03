Colombianos, en caída libre: Zapata, Cuadrado y Muriel pierden valor

No son los mejores tiempos para los colombianos en Italia, especialmente para los veteranos que podrían salir al mercado de verano en unos cuantos meses.

Unas veces problemas físicos, otras decisiones técnicas, algunas hasta por razones de índole financiera, todo ha ido sumando para que Duván Zapata, Luis Muriel y Juan Guillermo Cuadrado vean disminuidas sus cotizaciones en la Serie A.



Así lo revela Transfermarkt, que hizo una selección de los jugadores más valiosos de Italia, con Osimhen como el nuevo rey del mercado (cotizado en 100 millones de euros), seguido por Kvaratskhelia (85) y Lautaro Martínez (80).

Pero el dato preocupante pasa por los hombres otrora fijos en la Selección Colombia, que hoy, cuando el equipo prepara amistosos en Asia contra Corea del Sur y Japón, no cuentan.



La conclusión de Transfermarkt es clara: "Duván Zapata, uno de los goleadores históricos de Atalanta, se devaluó hasta los 10 millones de euros y su caída fue de ocho millones. Hoy por hoy es el décimo colombiano mejor cotizado y comparte cifra con Mateus Uribe, Alfredo Morelos y Cucho Hernández".



Y advierte: "Su temporada ha sido la peor en suelo europeo, pues solo ha marcado un gol en 19 apariciones, teniendo en cuenta una lesión de muslo que lo ha marginado en dos tramos de la campaña".



Su realidad es parecida a la de Lo de Muriel, el que fuera mejor suplente de Europa hace unas temporadas pero hoy no hace la diferencia: "El canterano de Deportivo Cali cayó hasta los ocho millones de euros desde los 12 millones, habiendo disputado 20 partidos con un gol y tres asistencias. Su récord personal fue en 2021 y en aquella ocasión logró llegar hasta los 30 millones, cifra que ya pasó a la historia en su carrera".



El dato preocupa más en Atalanta pues los reemplazos se dispararon en el mercado: el noruego Rasmus Højlund va en 35 millones de euros y Ademola Lookman, nigeriano de 25 años, llega a 30 millones, con los mismos 14 goles de su compañero.

Y si por Atalanta llueve, por Juventus no escampa: Juan Guillermo Cuadrado, de 34 años, está en plena incertidumbre sobre su renovación, más allá que tiene mucha más continuidad y confianza de su DT que Zapara y Muriel y sus lesiones no han sido tan prolongadas. Aún así, se cotiza en 5 millones de euros, tres millones menos que en la última medición y la mitad de lo que costó a finales de 2021.



El futuro es preocupante para todos pues los jóvenes vienen con paso demoledor y la actualidad de todos ha dejado dudas. ¿Cambio de aires? En todos los casos es lo más probable.