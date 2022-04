Escándalo de futbolista colombiano en España por insultos a árbitros

Escándalo en España por culpa de un futbolista colombiano. El defensor Neyder Lozano, del Granada, fue acusado por el árbitro Valentín Pizarro Gómez de lanzar fuertes insultos sobre el cuerpo arbitral al final del partido que ganó Levante 1-4 este domingo de visita al Granada.



Según el acta del juez, Lozano se dirigió a los árbitros “en reiteradas ocasiones y de manera exaltada”, llamándoles “hijos de puta, malísimos, sinvergüenzas”, cuando iban por el túnel de camino a los vestuarios.



Lo curioso de Lozano es que el defensor colombiano no ha podido todavía jugar un solo partido oficial con el conjunto nazarí por una larguísima lesión de tibia que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano, hasta el punto de que el Granada no prevé poder contar con él durante esta temporada, por lo que decidió no hacerle ficha federativa.