¡Fichaje bomba! Tres titanes de Premier se pelean a joya colombiana

Y hay quienes dicen que acercar jóvenes a la Selección Colombia no tiene mayor sentido porque no desplazarán -todavía- a los veteranos. Pero, si las versiones que llegan desde Inglaterra son ciertas, serían dos las promesas nacionales que jugarían allí.

No se cuenta a Luis Díaz en Liverpool porque es una realidad, nada menos que el colombiano más importante en el fútbol mundial, como lo reconoce hasta el Balón de Oro.



No, esta vez se trata de una promesa, de un jugador que ha llamado la atención no solo de Néstor Lorenzo en su primera convocatoria oficial en septiembre pasado, y al que se estarían peleando tres de los equipos más poderosos de la Premier League.



Se trata nada menos que de Liverpool, Manchester United y Chelsea, todos tras los pasos del delantero colombiano Jhon Jader Durán, de 18 años de edad.



El diario The Mirror publica la información y se refiere al colombiano de Chicago Fire como "niño prodigio", quien ha llamado la atención de varios de los principales clubes europeos después de marcar 8 goles y dar 5 asistencias en 27 apariciones con Chicago en la temporada 2022 de la MLS. Es lo que vio Lorenzo, que lo citó para los amistosos contra Guatemala y México y repitió en el último microciclo.



"Recién se unió al Chicago Fire procedente del Envigado colombiano en enero, pero ya está causando revuelo. Durán está valorado en alrededor de 10 millones de libras esterlinas (15 millones de euros) y sus representantes se han puesto en contacto con el Manchester United recientemente", afirma la fuente.



United entonces estaría dando ese primer paso, pero no es el único que se está moviendo: "Es poco probable que el United tenga libertad para atacar al atacante del lado derecho, dado que los rivales de la Premier League, el Liverpool y el Chelsea, también están en escena. El Liverpool fichó al compañero de equipo internacional de Durán, Luis Díaz, en enero y está siguiendo al extremo del Fire. Mientras tanto, Chelsea fichó al portero Gabriel Slonina del lado de la MLS durante el verano, por lo que ya tiene una línea de comunicación abierta", dice The Mirror.



Ezra Hendrickson, entrenador actual del colombiano, ya presiente el adiós: "ciertamente espero que esté con nosotros el próximo año. Pero ya sabes, cuando eres un jugador de ese calibre y ese talento a una edad tan joven, me sorprendería si los equipos, especialmente los equipos europeos, no estuvieran buscando o no estaban prestando atención", dijo Hendrickson a principios de este mes. "Y también, estoy seguro de que recibir una convocatoria para la selección colombiana lo ayudó en lo que respecta a la exposición para él". Se lo debe a Lorenzo, en ese caso...



"El chico ha demostrado lo que puede hacer a un nivel muy alto. Ha llegado a una situación en la que básicamente tiene que llevar al equipo sobre sus espaldas en lo que respecta a la producción de goles, y creo que lo está manejando muy, muy bien", añadió Hendrickson.



Según The Sun, el jugador saldrá de Chicago Fire está dispuesto a negociar ya por el colombiano tras una mala campaña en este 2022 pues, a pesar de los goles de Durán, el equipo terminó en el puesto 12 de su Conferencia y en el puesto 24 de la tabla general de la MLS. Se viene, sin duda, un fichaje bomba...