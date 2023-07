Daniel Ruiz vive mala hora en Santos: no juega y su equipo en crisis

Santos de Brasil no la pasa bien en el Brasileirão 2023. Este domingo, el ‘peixe’ cayó 3-0 en su visita a Cuiabá, por la jornada 13 del campeonato de Primera División. Así, está en el puesto 14 en la tabla de posiciones y una grave crisis de resultados.



Y en medio de la crisis del Santos FC, aparece el colombiano Daniel Ruiz, quien no la pasa bien y juega muy poco. De hecho, el técnico Paulo Turra no lo tuvo en cuenta para el partido del domingo, por decisión técnica, pues el volante, que cumplirá 22 años el próximo 30 de julio, está bien de salud y sin molestias.



Este año, Ruiz suma menos de 700 minutos en el 2023. No ha jugado un partido completo, y ha aparecido en 19 ocasiones. En el Brasileirão 2023, solo ha sido titular dos veces y en otras siete ingresó desde el banco de suplentes.



Los aficionados han criticado la decisión de dejar en el olvido a Daniel Ruiz y no darle los suficientes minutos para demostrar su nivel.



Además, Santos FC completó 12 partidos sin ganar, entre la Liga brasileña, la Copa do Brasil y la Copa Conmebol Sudamericana. No conoce el triunfo desde el 14 de mayo, cuando superó 1-0 a Vasco en el campeonato brasileño.