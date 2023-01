¿Carlos 'Roca' Sánchez, al equipo del Papa? Versión desde Argentina

Son días muy agitados en el mercado de fichajes y todos, literalmente, intentan asegurarse un buen sitio para el año que comienza. Uno de ellos, Carlos 'Roca' Sánchez.

El mediocampista apareció en la lista de salidas de Independiente Santa Fe pero no significa que la puerta se haya cerrado del todo, lo que abre sus posibilidades.



Según el diario Olé, un jugador con experiencia, buena actualidad física y dos veces mundialista, necesariamente está en el radar de un histórico como San Lorenzo: "Carlos Sánchez, que puede jugar como zaguero o como volante central, tiene una larga trayectoria en Europa (jugó en varios equipos de la Premier, Fiorentina y Espanyol de Barcelona, entre otros) y disputó los mundiales de Brasil y Rusia con su selección”, dice.



El club, que cuenta entre sus célebres hinchas con el Papa Francisco, tiene una necesidad apremiante que tiene que ver con otro colombiano: “Desde antes de fin de año, cuando Cristian Zapata confirmó que no continuaría, en el Ciclón arrancaron la búsqueda para sumar por lo menos un marcador central. Sin embargo, el tema se le está haciendo complicado y todavía no pudo reforzar ese sector del plantel. Todavía siguen en carrera dos de las opciones que sonaron en el último tiempo, como Fabián Noguera (libre de Estudiantes) y Rafael Pérez (está en Talleres tras haberse caído su pase a Junior de Barranquilla), aunque las negociaciones están frías. Por eso, en las últimas horas comenzaron a surgir más candidatos”, explicó el diario.



Olé asegura que desde el entorno del jugador deslizaron que hay negociaciones por una posible renovación en Santa Fe, lo que al jugador le agrada porque quisiera seguir en su país, pero si la oferta de San Lorenzo se cristaliza no vería con malos ojos la llegada el fútbol argentino. El tiempo ahora corre y es momento de decidir.