A semanas de hacer historia en España: Johan Mojica ilusiona al Girona

El jugador colombiano del Girona Johan Mojica reconoció, en una entrevista con EFE, que la plantilla rojiblanca afronta el tramo final del campeonato de Segunda División "como si fuera un Mundial" e instó a sus compañeros a "ganar sí o sí cada partido para seguir vivos".



El amo del carril izquierdo del equipo gerundense calificó los once partidos "como una oportunidad muy grande de conseguir algo nuevamente histórico" y recordó el ascenso de 2017, cuando el club ascendió por primera vez a la máxima categoría del balompié español.



"Fue algo inolvidable, un logro que a todos nos acompañará siempre y que nos dio muchísima felicidad. Ahora queremos volver a vivir todo lo que vivimos", subrayó Mojica antes de remarcar que el único objetivo "es el ascenso, y para lograrlo hay que ir partido a partido" y, por ello, remarcó que "es primordial arrancar bien".



El cuadro de Josep Lluís Martí, que volverá a los terrenos de juego el próximo sábado contra la Unión Deportiva Las Palmas, de la zona baja de la tabla, ocupa el quinto puesto de LaLiga SmartBank, a ocho puntos de los puestos de ascenso directo.



No obstante, el carrilero del Girona no renuncia a alcanzar al Cádiz o al Zaragoza: "Vamos a ir a por el ascenso directo. Estamos mentalizados para lograrlo. Y si tiene que ser a través del 'play-off' de ascenso, bienvenido sea también". Mojica insistió que después del parón obligado por el coronavirus el Girona ha regresado a los entrenamientos "renovado mentalmente, con fuerzas, ilusiones nuevas y con mucho hambre".



El carrilero izquierdo de 27 años, que esta temporada ya ha disputado 25 partidos y que suma 68 encuentros con la elástica del Girona, también argumentó que, "jugando cada tres días, tener dos alineaciones completas, con dos jugadores por posición, puede ser una ayuda bastante importante".

En el plano individual, el exfutbolista del Deportivo Cali, el Rayo Vallecano y el Valladolid, que el curso pasado se vio alejado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla, subrayó que "no es fácil volver de una lesión así". En cualquier caso, destacó el buen momento en el que se encuentra: "He jugado casi todos los partidos y he vuelto a la selección, y ahora quiero seguir así".



En relación con la situación propiciada por el coronavirus, el internacional de la selección colombiana reconoció que "echaba mucho de menos el balón y el césped". El '3' del Girona, aseguró que "todos los futbolistas queríamos que se pudiera acabar la liga en el campo" y admitió que tiene "muchas ganas de volver a jugar", aunque también prevé que "será todo muy diferente".



"Tendremos que estar bien preparados tanto físicamente como mentalmente. Serán once partidos en un mes. Cuando acabe un partido ya se avistará el siguiente, así que tendremos que ir día a día", insistió. Mojica explicó que el parón por el coronavirus "ha sido una oportunidad única para conectar con uno mismo" y alimentar la "parte espiritual" del deportista.



Por último, envió un mensaje a sus paisanos para que no bajen la guardia con el coronavirus. "En Colombia la situación está peor que en España ahora mismo, aunque no se ha llegado a las cifras tan alarmantes de contagios y muertes de Europa. Es primordial que todos cumplamos todas las normas al pie de la letra para que todo esto pase lo antes posible", zanjó.