No solo Cali y Tolima: los 29 colombianos que van tras la Libertadores

La Conmebol definió esta semana la composición de los grupos en la Copa Libertadores 2022, que iniciará después de la Eliminatoria Sudamericana. Colombia no solo tendrá representación con los campeones del año anterior, es decir, Deportes Tolima y Deportivo Cali, sino que además tendrá a 29 jugadores integrando diferentes clubes del continente. Hay representación en Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, Perú, Uruguay y Bolivia.



En FUTBOLRED hacemos un repaso de los grupos, uno a uno, antes de iniciar esta fase, a fin de prepararnos para los duelos colombianos que se avecinan. Simplemente, imperdibles. Cabe recordar que Tolima se instaló en el grupo D y Cali en el E.

Grupo A

Palmeiras: Eduard Atuesta

Emelec: Alexis Zapata

Deportivo Táchira: Edisson Restrepo

Independiente Petrolero: José Erik Correa



Grupo B

Club Libertad: Daniel Bocanegra

The Strongest: Jair Reinoso



Grupo C

Club Nacional: Alex Castro

Red Bull Bragantino: César Haydar

Estudiantes: Nelson Deossa



Grupo D

Atlético Mineiro: Dylan Borrero

América MG: Juan Pablo Ramírez y Orlando Berrío



Grupo E

Boca Juniors: Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa.

Corinthians: Víctor Cantillo

Always Ready: Elkin Blanco, Mauricio Cortés, Alex Rambal y Gustavo Torres.



Grupo F

River Plate: Juan Fernando Quintero

Alianza Lima: Arley Rodríguez

Fortaleza: Brayan Ceballos



Grupo G

Cerro Porteño: Rafael Carrascal

Olimpia: Sergio Otálvaro



Grupo H

Sporting Cristal: Jhon Jairo Mosquera

Talleres: Diego Valoyes, Rafael Pérez y Emerson Batalla.