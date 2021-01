Voz autorizada: Ranieri elogia a James y destaca su llegada a Everton

En el mercado de verano del 2013, AS Monaco, que en ese entonces dirigía Claudio Ranieri, fichó a James Rodríguez como una de las promesas del fútbol moderno.



En aquella temporada, el colombiano hizo valer su contratación y con 13 asistencias en la Ligue 1, se consolidó como una de las estrellas del equipo del principado, el cual terminó como subcampeón de la competencia, con pocos puntos de diferencia respecto al líder, PSG.

Finalizada la temporada, el colombiano brilló con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 y eso le permitió ir al Real Madrid, equipo en el que lo dirigió Carlo Ancelotti; DT italiano que también tuvo a James en Bayern Munich y que ahora lo tiene como una de las grandes figuras de Everton.



Justamente, fue Ranieri quien repasó la carrera de James y en un diálogo con los medios oficiales de los toffees, destacó su llegada a la Premier League y su gran conexión con Ancelotti.



"El James que conocí era poco más que un niño, pero vimos que tenía los atributos de un jugador joven maravilloso. Nuestros ojos no nos engañaron porque jugó casi todos los partidos, terminamos segundos como equipo recién ascendido y él era uno de los mejores jugadores del equipo".



“Él ya tenía esa habilidad técnica y lo había hecho muy bien en Oporto, pero cuando estuvo con nosotros en Mónaco, su personalidad creció y su confianza era tan alta que pudo liderar a Colombia de manera tan brillante en la Copa del Mundo. No había dudas de que era un jugador de primer nivel y por eso el Real Madrid quiso ficharlo a toda costa", dijo el DT.



Asimismo, Ranieri, quien supo salir campeón de la Premier League en la campaña 2015/2016 con el Leicester City, dio su opinión sobre la llegada del volante a Inglaterra, asegurando que su gran vínculo y entendimiento con Carlo Ancelotti, seguramente le dará buenos resultados a Everton.



"James se ha lanzado a esta nueva aventura en el Everton con mucho entusiasmo y realmente se está expresando en el campo, un jugador inteligente y de primer nivel puede encontrar rápidamente soluciones para adaptarse a una marca de fútbol diferente a la que está acostumbrado".



"Es un futbolista internacional que ha representado a algunos de los clubes más grandes de Europa, por lo que es excelente para adaptarse. James tiene una habilidad técnica increíble, que se puede ver de inmediato cuando tiene el balón... Cuando juega entre líneas, agrega un elemento de imprevisibilidad a la jugada y puede realizar el pase que el defensor menos espera, tiene un gran disparo y una sincronización fantástica para entrar al área, sus tiros libres son otra arma peligrosa. No fue una coincidencia que alcanzó cifras dobles en las listas de puntuación en Mónaco", precisó.



“Tiene una fuerte conexión con Carlo, que sacó lo mejor de él en el Real Madrid y el Bayern de Múnich, y les está yendo muy bien esta temporada. Es difícil hacer predicciones, pero este dúo ha logrado cosas increíbles en el pasado y no hay razón para pensar que no puedan volver a hacerlo con los Toffees", finalizó.



James, en lo que va de la temporada, registra tres goles y tres asistencias en 11 partidos disputados de la Premier League, en donde su equipo, Everton, se ubica en la sexta posición y está metido en la lucha por los cupos a competencias europeas.