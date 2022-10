'Chicho' Arango, en la final de MLS: 'tenemos que salir a darlo todo'

El delantero colombiano Cristian 'Chicho' Arango, que marcó este domingo un tanto en la goleada por 3-0 de Los Ángeles FC frente al Austin, aseguró que en la final de la MLS Cup tendrán que esforzarse al máximo para conseguir el título.



"Con la misma intensidad que venimos trabajando, el mismo enfoque y la misma personalidad, tenemos que ser fuertes mentalmente en casa. Tenemos que salir a darlo todo", dijo a los medios.

"Es una final y no podemos ahorrar ni una gota de sudor para obtener el triunfo, que es lo que queremos todos", añadió.



Con el mexicano Carlos Vela como emblema desde su fundación en 2018, el LA FC jugará en casa y el próximo sábado la primera final por la MLS Cup de su historia ante el vencedor de la Conferencia Este, el Philadelphia Union.



Arango, que en las semifinales del Oeste marcó el gol clave para la victoria ante el LA Galaxy, también resultó decisivo en la final de conferencia ante el Austin con un cabezazo que abrió el marcador en la primera mitad.



"En lo personal, siempre busco que mi equipo pueda tener ventaja, haga o no haga el gol. Gracias a Dios, he aportado goles en estas instancias y estoy muy contento. Pero lo fundamental es que hemos ganado y que hemos ganado bien. La hinchada lo merece", indicó.



Un tanto en propia del argentino Maxi Urruti y un zurdazo del ghanés Kwadwo Opoku cerraron la goleada en la segunda mitad. Con 16 dianas en la temporada regular y dos más por ahora en los playoffs, Arango ha sido un referente imprescindible en el ataque del LA FC pese a que arrancó el curso con algunas dudas.



"Al principio de temporada, quizás las molestias que tenía físicamente me impedían dar el máximo que tengo", admitió. "Pero con el transcurrir del tiempo, el trabajo no miente y a mí me encanta trabajar", agregó.



El ariete colombiano destacó además "la energía" de todos sus compañeros para "presionar" y superar al Austin.



"Esos duelos que ganamos fueron fundamentales para poder ir al descanso con un gol arriba. Y luego en el segundo tiempo, sabíamos que ellos podían intensificarse un poco pero que teníamos que (...) contrarrestar lo que querían hacer. Nos salió el partido como queríamos", argumentó.



EFE