Carrascal habló sobre su futuro en River para la próxima temporada

Jorge Carrascal no ha tenido tiempo en River Plate, pero mencionó que se va a quedar para la próxima temporada. El colombiano llegó al club y ha disputado partidos en el torneo de reserva.

“Estoy muy feliz de estar en River, orgulloso. Es una cosa muy bonita que me ha pasado en la vida. Ahora hay que seguir ahí", dijo en 'Primer Tiempo'.



Además, mencionó que no se iba a ir del club millonario, donde jugó tres partidos oficiales con el equipo principal.



"No, la verdad no me voy. Acabo de llegar y pienso quedarme. Los planes son la pretemporada, ponernos en forma y esperar el próximo semestre tener más minutos", finalizó.