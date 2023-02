Carlos Sánchez se despachó: 'No valoran eso y en otros lados sí'

Después de un año en el fútbol colombiano jugando con Santa Fe, Carlos 'La Roca' Sánchez decidió ponerse un reto y terminó fichando en Argentina con San Lorenzo. Y aunque ha mencionado que su salida del 'León' no se dio por motivos económicos, no oculta la decepción que se llevó en el FPC.



En una reciente charla con El Vbar, de Caracol Radio, el volante reconoció que en Colombia hay muchos jugadores talentosos, sin embargo, criticó el manejo que le dan los directivos al fútbol. Al parecer, no le quedaron muchas ganas de volver en esas condiciones.

"Tenemos un talento impresionante y puedo decir con propiedad que lo tenemos, pero nos falta crecer en el tema administrativo. El futbolista es el activo del fútbol y el día que comprendamos eso se va a ver el resultado, en otros países ya lo están haciendo", recalcó Sánchez.



Y continuó: "El futbolista es el artista y tiene que estar bien, es el que brinda el espectaculo, no puede ser el último en la pirámide".



La 'Roca' también se refirió al regreso de grandes jugadores a las ligas locales, después de tener exitosas carreras en el exterior. Para no ir tan lejos y mencionando casos de 2023, los regresos de Cristian Zapata, Hugo Rodallega y Juan Fernando Quintero. Criticó que no se le de la importancia que se merece.



Al respecto, el jugador de 37 años dijo que "Hemos sido embajadores de nuestro país en las diversas ligas del mundo y volver a un fútbol como el nuestro, lo que hace es pregonar la liga, porque quieras o no te van a mirar de otros lados. Es un plus y deberían valorarlo más en Colombia, no están valorando eso y otros lados sí lo hacen", agregó.