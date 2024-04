Alerta por Carlos Cuesta: lesionado en crucial partido en Bélgica

Luego de ser titular en dos partidos con la Selección Colombia en la más reciente fecha FIFA (contra España y Rumania), el defensor Carlos Cuesta volvió a ser titular en el Genk de Bélgica, que ganó el primer partido del ‘play-off’ para clasificar a Champions, superando 1-0 a Union St. Gilloise, en la Liga de Bélgica.



Sin embargo, Cuesta encendió las alarmas, pues tuvo que salir al minuto 64 de partido, pues sintió molestias y, aunque trató de aguantar un poco en el campo, se vio obligado a ser sustituido por Eduard Sobol.



Aunque no hay un parte oficial de parte del club belga, la prensa de ese país habla de que la lesión fue leve. No obstante, se espera que se le realicen estudios al defensor colombiano, para conocer las condiciones reales de su lesión.



El Genk espera que no sea grave, pues necesita a Cuesta, referente del equipo, para su segundo partido en la fase final del campeonato, el próximo sábado 6 de abril contra Royal Antwerp.