Carlos Carbonero no decepciona: en la lista de un grande de Argentina

Carlos Carbonero es uno de los jugadores colombianos que pueden ser tenidos en cuenta para los futuros procesos de la tricolor, de cara al Mundial del 2026. El extremo ya ha tenido apariciones con la tricolor, mientras tanto, sigue llamando la atención en Argentina.



Sin embargo, su futuro podría cambiar, pues Gimnasia deberá hacer el pago por los derechos del jugador. De acuerdo a información de TyC Sports, hay plazo hasta el 7 de junio, para que el cuadro argentino le pague a Once Caldas el porcentaje de los derechos del colombiano.



Además, de no hacerse la transacción, Gimnasia solo tendría el 50% de los derechos del atacante “Gimnasia apenas pagó 700 mil dólares por el jugador y le debe el resto a Once Caldas, que es el doble de esa cifra. Hace dos semanas que Néstor Gorosito ya está al tanto de la partida de Carbonero”.



El precio entre las dos partes argentinas aumentó de cuatro a cinco millones de dólares. Sin embargo, deberán resolver el desembolso, pues Once Caladas está a la espera de que se realice la transferencia.