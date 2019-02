Carlos Bacca apela a la fe y la paciencia para salir de su mala racha

Esta temporada no es la mejor para Carlos Bacca. El delantero del Villarreal ha anotado apenas 4 goles en 19 partidos en la Liga de España y su última anotación fue el 16 de diciembre del año pasado; aunque en 2019 ya tiene un gol, pero en Copa del Rey.



Aún así es notable la mala racha de Bacca en canchas españolas. Lleva seis partidos de Liga sin marcar gol y su equipo no ha podido salir de los últimos puestos de la tabla, que lo tienen en zona de descenso directo.



Sin embargo, la voluntad de Bacca es inquebrantable. Un hombre tan religioso y espiritual no se doblega fácilmente, y menos en la época de las ‘vacas flacas’.



Así, Carlos Arturo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que apela a la fe y la paciencia de Job, el santo que dio ejemplo de eso: paciencia.

El próximo viernes, Bacca y Villarreal tienen el reto de volver a ganar, ojalá con goles del colombiano, pues no suman de a 3 en la Liga desde la fecha 13 (25 de noviembre de 2018) y en esta jornada 23 visitan al Valladolid.