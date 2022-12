El recuerdo de Bacca a Mihajlovic: ¿Relación entre amores y odios?

Para nadie es un secreto que Carlos Arturo Bacca es uno de los jugadores que siempre intenta sacar un recurso de donde no lo tiene con el fin de ayudar a sus compañeros y a su equipo. Una rabona es sin duda alguna, un recurso para disparar al arco o hacer una asistencia cuando no se tiene confianza en el perfil en dicha acción.

La rabona, si es bien utilizada, seguramente generará gusto en el director técnico de uno, y malestar en el equipo contrario como un recurso de sobradez, tal vez en los distintos jugadores que la aplican, pero, para los espectadores en un partido, es un deleite ver ese tipo de acciones. Carlos Bacca no saca las rabonas por diversión, pues sabe que cuando no tiene perfil, debe aplicarla, aunque a veces no cale muy bien en propios y extraños.



Tras el lamentable fallecimiento de Sinisa Mihajlovic, ex director técnico del Bologna, quien también compartió en 2015 con Carlos Bacca en el AC Milan. Sinisa, que fue estratega de colombianos como Carlos, Cristian Zapata y hace poco con Jhon Janer Lucumí en el cuadro boloñés tuvo relación con cafeteros. Infortunadamente, batallando contra la leucemia, el serbio falleció en Roma, Italia.



Carlos Bacca tiene un recuerdo con Sinisa Mihajlovic, y todo generó el disgusto para el estratega, quien no se aguantó una rabona del colombiano en un partido contra el Palermo. El guardameta Stefano Sorrentino salvó al córner. Aunque Bacca anotó, no le perdonó ese recurso.



Sinisa manifestó que no se puede perdonar una acción así, “la rabona está permitida, pero tienes que marcar, de lo contrario te pego contra la pared. Afortunadamente, luego marcó otro gol y pudimos ganar”. A partir de ese momento, Carlos Bacca pensaba más de una vez si debía sacar ese recurso o no. Pero, lo volvió a hacer en la Coppa Italia contra el Carpi y en esa ocasión en 2016 sí le sirvió la rabona. ¿Habrá cambiado la opinión de Mihajlovic?