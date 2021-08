¿Negoció con Junior? Bacca despejó dudas sobre eventual regreso al FPC

El atacante atlanticense, Carlos Bacca, tiene claro a dónde quiere jugar si regresa al fútbol colombiano. En charla con el Vbar de Caracol Radio despejó dudas sobre la negociación que adelantó con Junior, pues mucho se especuló con su posible fichaje para el segundo semestre del 2021, ¿por qué se cayó?

El hoy jugador del Granada contó que sí hubo diálogos y aunque ambas partes tenían la intención de cerrar el negocio, todo se derrumbó en la etapa final. Fue así como terminó fichando nuevamente en el fútbol español, tras recibir una buena oferta. Los más decepcionados con la noticia que lo alejó del rojiblanco fueron los aficionados, que se alcanzaron a ilusionar con su regreso como reemplazo de Miguel Ángel Borja, de quien ya se sabía regresaría a Brasil.



"Se estuvo cerca. Las dos partes teníamos la intención, pero siempre he dicho que estaré en Junior cuando Dios lo permita y no lo quiso así. Estoy tranquilo porque se me abrió la posibilidad en el Granada y estoy disfrutando este momento. La intención del club es que yo estuviera, y también quería quedarme, pero no se pudo porque miraron lo que iba a hacer lo mejor para el club", mencionó Bacca sobre las razones por las que no se dio su salida.



Palabras más, palabras menos, no llegó al Junior en esta oportunidad porque el club se "bajó del bus" a última hora. Con una buena oferta sobre la mesa, el delantero de 34 años se regresó al fútbol europeo. Sin embargo, su deseo de volver al Junior para retirarse sigue intacto. "Yo quiero sigo con la ilusión de retirarme con la camiseta del Junior".



Y sobre la posibilidad de volver a Colombia pero para jugar con otro club, Bacca sentenció que "no he pensado en jugar en otro club en Colombia, pero tampoco lo han hecho", dijo refiriéndose a posibles ofertas.