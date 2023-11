Predicen adiós de James a Sao Paulo por lesiones: ¿real o precipitado?

Había pasado un tiempo ya sin especulaciones sobre el futuro de James Rodríguez. Pero los incrédulos nunca faltan a la cita y por eso ahora es tiempo de volver a las versiones.

El creativo acaba de faltar al duelo contra Bahía por la fecha 36 del Brasileirao, pues, según ‘Globo Esporte’, “se sometió a un examen de imagen que detectó un ligero estiramiento en la zona. El jugador estaba recibiendo tratamiento en REFFIS Plus”.



Significa que volvió con problemas de la doble fecha de Eliminatorias con Selección Colombia, en las que tuvo gran protagonismo. Y eso, al parecer, le traería problemas.



"Basta con leer en Marca, donde hay un análisis al respecto y dice: 'otra lesión de James Rodríguez en São Paulo y ya hay molestia por sus bajas. ¿Cuánto ha jugado? Justo en el tramo final de la campaña, cuando ya está poniendo los ojos en el papel del colombiano, vuelve a ser noticia por una nueva ausencia'", dijo Carlos Antonio Vélez.



"El martes anunciaron que no estaba en condiciones porque tenía un dolor en la pantorrilla derecha, pero aprovechan para decir que ha jugado poco... Las declaraciones del técnico son bastante dudosas. Dice que la selección se acomoda a él y por eso aquí le va bien. La conclusión para interpretar sus palabras es que allá no está adaptado y no funciona tan bien como aquí", añadió el reconocido crítico del 10.



El final de la historia, según él, es claro: "cuando un técnico empieza a exponer esto públicamente, es porque no está muy satisfecho. Y en los medios de comunicación son desmentidas. Lo otro es que desde los medios de comunicación llueven críticas", apuntó Vélez.



Ojo a la predicción sobre el futuro del 10: "No sé hasta cuándo tiene contrato, pero escuchando al técnico y lo que dice la prensa, no le están reconociendo los buenos partidos que ha tenido. De pronto, hasta con continuidad, podría mejorar su producción. Más bien, están cargando tintas, y eso significa que le deben estar haciendo el pasillo de salida. Con todo esto, es fácil intuir que São Paulo no está conforme".

Así las cosas, James cerraría un capítulo que se parece a los de Real Madrid (segunda etapa), Everton, Al-Rayyan de Catar y Olympiacos, al menos según Vélez. El problema grave es que sin continuidad, por mucho que haya sido figura en las últimas jornadas, no habrá justificación para llevarlo a Selección Colombia y él lo sabe. Hay que recuperarse pronto y ser tan desequilibrante como cuando se pone los colores de su país. Ya no está para nuevas equivocaciones...